Jó napja volt Budapestnek - nyugati szél fújt!

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 122,89 pontos, 0,34 százalékos emelkedéssel, 35 872,46 ponton zárt szerdán - írja az MTI.

K. Kiss Gergely, 2017. július 12. szerda, 18:40

A Mol 185 forinttal, 0,87 százalékkal 21 485 forintra erősödött, 2,3 milliárd forintos forgalomban.

Az OTP-részvények ára 55 forinttal, 0,58 százalékkal 9565 forintra, új éves csúcsra emelkedett, forgalmuk 5,4 milliárd forintot tett ki.

A Magyar Telekom árfolyama 3 forinttal, 0,63 százalékkal 473 forintra csökkent, forgalma 365,9 millió forint volt.

A Richter-papírok árfolyama 2 forinttal, 0,03 százalékkal 6899 forintra esett, forgalmuk 1,6 milliárd forintot ért el.

A részvénypiac forgalma 17 milliárd forint volt, a vezető részvények ára vegyesen változott az előző napi záráshoz képest.

Pleschinger Gyula, az MKB Bank igazgatója az M1 csatornán a kereskedésről elmondta: szerda csendes napnak indult, de Janet Yellen, a Fed elnökének szavaira lendületet kaptak, és kifejezetten erős emelkedéssel zártak a tőzsdék a világ legtöbb piacán.

A német DAX-index körülbelül 1,5 százalékos pluszban fejezte be a kereskedést, és az amerikai tőzsdén is 0,6 százalékos pluszt lehet látni - mondta. Pleschinger Gyula hozzátette, a magyar tőzsde is jól teljesített, bár eredménye szerényebb, a BUX-index 0,34 százalékkal emelkedett. A nap vesztese a Magyar Telekom, a Mol és az OTP erősödött, a Richter pedig stagnált.

Janet Yellen, az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve (Fed) elnöke szerdán további fokozatos kamatemeléseket és a masszív kötvényállomány leépítésének megkezdését ígérte a képviselőház pénzügyi bizottságában.