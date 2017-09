Jó tanácsok az egyik magyar sikercégtől

Mire figyeljen egy vállalkozás, amelyik a tőzsdére készül? Hogyan finanszírozza a cégét? – többek közt erről is beszélt Lajkó Ferenc a Waberer's International Nyrt. vezérigazgatója a jegybank által szervezet BÉT50 - Középvállalatok csúcstalálkozója 2017 elnevezésű konferencián.

A tuti receptet senki sem tudja, az minden vállalat esetében más és más - indította előadását Lajkó Ferenc a Waberer's International Nyrt. vezérigazgatója, aki azt mutatta be, hogy cége, hogyan került a tőzsdére.

Elértük, hogy kis magyar vállalatként kezdtünk, mára Európa meghatározó szolgáltatója lettünk a fuvarozás terén, amihez 4000 kamion, hatezer sofőr és 700 millió eurós árbevétel tartozik - mondta Lajkó. Már nem az a recept, hogy a - már nem is annyira olcsó - magyar munkaerő kínálta lehetőséget használják, inkább az innovációban látják a fejlődés zálogát. Ezzel kapcsolatban példaként említette, hogy nemrég önvezető kamionokat teszteltek a Volvóval közösen.

A cég 23 éve átlagosan évi 20 százalékkal gyarapszik, ezzel kapcsolatban Lajkó elmondta, hogy mára szinte beléjük ivódott a fejlődés iránti igény. Így lett a kezdeti 130 kamionból 4 ezer, ezzel kapcsolatban Lajkó annyit említett, hogy ahhoz, hogy egy kis, vagy középvállalatban igazi sikeres nagy legyen érdemes néhány dologgal számolnia.

Kell, hogy legyen egy vízió: meg kell tudni határozni, hova akar eljutni. Ez lehet bármekkora cél, nemcsak a világuralom lehet vízió - tette hozzá mosolyogva. Ami még fontos: szükség van egy jó termékre, tudjuk, kinek akarjuk ezt eladni, illetve hogyan lehet előállítani.

A mit állítsunk elő kérdésre a legegyszerűbb válasz, hogy amire igény van, ám a sikerhez nagy szükség van a jó marketingre is. A legnehezebb kérdés az utolsó, miszerint hogyan lehet az adott terméket előállítani. Ehhez szakmai tudás kell, ezt nem fogják tudni tanácsadók megadni, ha ez nincs meg, akkor hiába várja a sikert a cég - mondta a Waberer's vezetője.

No de miből?

Mindennek van forrásigénye, amire különböző megoldások vannak - mondta Lajkó. Vannak önfinanszírozók, akik csak a növekedésből finanszírozzák magukat. Ez konzervatív megoldás, ebből nagy növekedés nem várható - vélte Lajkó. A másik véglet, amikor valaki eladja a céget. Az alapító tulajdonos például hitelből vette a Waberer's és a cég fejlesztésével 2004-ig nem is volt gond.

Ekkor már szembetalálkoztak a korlátokkal, amik akadályozták őket abban, hogy víziójukat, miszerint Európa legnagyobb fuvarozó vállalata legyenek, elérjék. Ennek nyomás magántőkét vontak a céghez. "Kinyílt a bőségszaru, nem limit nélkül, de jelentősen nőttek a lehetőségeink, így akvizíciókat is végre tudtunk hajtani" - fogalmazott Lajkó, aki szerint minden finanszírozási formának vannak előnyei és hátrányai is. Ezt mindenkinek magának kell eldöntenie, hogy neki melyik áll testhez a legközelebb.

A cégnek jelenleg is egy magántőkealap a többségi tulajdonosa, aminek megvan az a hátránya, hogy több kompromisszumot kell kötni, de azért az előnyök jóval többek. Például olyan pénzügyi szemléletet hoztak a vállalathoz, ami addig nem volt meg. Ilyen volt az, hogyan számítanak cégértéket, beruházási megtérülést, illetve az is, hogy a behozták a céghez a legjobb külföldi gyakorlatokat.

Az, hogy tőzsdére léptek, így pedig jóval átláthatóbban működnek, mindenképpen jó lépésnek tartja. "Nem mondom, hogy holnap emiatt fogunk új ügyfeleket találni, de a reputációnk jelentősen nőtt" - mondta Lajkó. A tőzsdére lépésről elmondta, hogy kaptak hideget-meleget ezzel kapcsolatban, ám ők gondolták, hogy bár annyi részvényt nem értékesítettek, mint amit terveztek, de az elmúlt 20 év legnagyobb IPO-ját végeztek el, amit hatalmas sikernek értékelnek. Ötven millió eurót akartak bevonni, ez sikerült, amiből meg is vásároltak egy vetélytársukat. Sikerült likviditást is szerezni a papíroknak, ami azért is fontos, mert ez is szükséges ahhoz, hogy később a magántőkealapot ki tudják vásárolni a cégből.

