Jól indult a hét a magyar tőzsdén

Egész Európában jó hangulat volt a tőzsdéken, miután hétvégén megszületett az állami döntés a legproblémásabb olasz kereskedelmi bankok megmentéséről, illetve szanálásáról.

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe 0,39 százalékos emelkedéssel, 35 739,11 ponton zárt hétfőn. A részvénypiac forgalma 8,3 milliárd forint volt, a vezető részvények erősödtek a pénteki záráshoz képest - írta az MTI.

Avezető papírok a BUX értékéhez hasonló teljesítményt nyújtottak, az OTP azonban kicsit lemaradt a többiektől - mondta Sándor Dávid, a KBC Equitas vezető elemzője az M1-en. A nap kezdetén egész Európában jó hangulat volt. Miután hétvégén megszületett az állami döntés a csődközeli helyzetben lévő két közepes olasz bankkal kapcsolatban, a piacok fellélegeztek, az európai bankpapírok is jól teljesítettek.

Az is fűtötte a tőzsdéket, hogy Németországból a várakozásoknál kedvezőbb gazdasági hangulatindex érkezett. Délután azonban kicsit romlott a hangulat, az olaj árában negatív irányváltás következett be, és a részvénypiacok is lefelé kezdtek mozogni - mondta az elemző.

A Mol 75 forinttal, 0,35 százalékkal 21 805 forintra erősödött, 770,9 millió forintos forgalomban.

Az OTP-részvények ára 19 forinttal, 0,21 százalékkal 9254 forintra nőtt, forgalmuk 5,4 milliárd forintot tett ki.

A Magyar Telekom árfolyama 3 forinttal, 0,64 százalékkal 473 forintra emelkedett, forgalma 208,2 millió forint volt.

A Richter-papírok árfolyama 35 forinttal, 0,50 százalékkal 7075 forintra nőtt, forgalmuk 1,3 milliárd forintot ért el.

A BUMIX 2517,13 ponton zárt hétfőn, ez 32,21 pontos, 1,30 százalékos emelkedés a pénteki záráshoz viszonyítva.

A BÉT áruszekciójában nem változtak az árak. A takarmánykukorica így júliusra tonnánként továbbra is 44 000 forintba, a napraforgó októberre tonnánként továbbra is 96 000 forintba, a repce pedig augusztusra tonnánként továbbra is 101 000 forintba kerül.

Emelkedéssel zártak a nyugat-európai piacok

A londoni FTSE100 index 0,31 százalékos, a frankfurti DAX-30 0,26 százalékos plusszal, a párizsi CAC-40 mutató 0,50 százalékos emelkedéssel fejezte be a napot - írta az MTI.

A legproblémásabb olasz kereskedelmi bankok szanálásának, illetve megmentésének a hírére jelentősen erősödtek a pénzügyi részvények hétfőn a milánói tőzsdén, ahol 0,67 százalékos plusszal zárult a hétfői kereskedés.

Az európai tőzsdezáráskor az északi-tengeri Brent olajfajta hordónkénti ára 3 cent emelkedéssel 45,78 dolláron állt.

Ugyanekkor a New York-i tőzsdén a Dow Jones indexe 0,16 százalék, a részvények szélesebb körét felölelő S&P500 index 0,07 százalék pluszban volt, miközben a technológiai papírok Nasdaq Composite mutatója 0,38 százalék csökkenést jelzett.

