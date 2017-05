Jól ment a Rábának

Közel tizedével növelte árbevételét az első negyedévben a Rába Járműipari Holding Nyrt., a 10,525 milliárd forintos adat 9,7 százalékkal jobb az előző év azonos időszakinál, a 173 millió forintos adózott eredmény pedig 57,9 százalékkal haladja meg bázist - derül ki a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapján szerdán publikált gyorsjelentésből.

A nemzetközi pénzügyi jelentési szabvány (IFRS) alapján összeállított konszolidált jelentés szerint a 778 millió forintos EBITDA (kamat-, adófizetés és értékcsökkenési leírás előtti) eredmény 0,7 százalékkal magasabb a tavalyi első negyedévinél, az üzemi eredmény pedig 14,9 százalékkal 264 millió forintra javult - írja az MTI.

A társaság mindhárom üzletága pozitív teljesítménnyel járult hozzá a csoportszintű üzemi nyereségesség emelkedéséhez. A 10,5 milliárd forintos csoportszintű árbevételből csaknem 7,5 milliárdot tett ki az export árbevétel.

A társaság nettó pénzügyi eredménye - az előző év első negyedének 30 milliós mínusza után - 4 millió forint pluszba fordult.

A Rába a tavaly elkezdett nagyszabású beruházások kifizetései mellett, a nyereséges gazdálkodásnak köszönhetően tovább csökkentette nettó hitelállományát: a nettó hitelállomány 1,3 milliárd forint volt az első negyedév végén, 2,4 milliárd forinttal alacsonyabb, mint egy évvel korábban. A társaság sajáttőke-állománya 9,5 százalékkal növekedett. Az egy részvényre jutó saját tőke összege 1411 forintot ért el.

A közlemény idézi Pintér Istvánt, a Rába Járműipari Holding Nyrt. elnök-vezérigazgatóját, aki kifejtette: "A vállalat élve a pénzügyi mozgástér növekedése által adott lehetőségekkel, fokozta a jövőbe mutató fejlesztések megvalósításának ütemét, mindemellett nem adja fel cash-flow fókuszt, amit az is mutat, hogy a tavalyi évben elkezdett nagyszabású beruházási programunkhoz kapcsolódó kifizetések már elkezdődtek, a nettó hitelállományunk továbbra is alacsony. Sikeres működésünk azt is lehetővé tette, hogy másfél évtized után, megköszönve részvényeseink türelmét és a Rába irányában mutatott támogató hozzáállását, ők is részesülhessenek eredményeinkből az osztalékfizetés révén".

A Rába részvényeivel a BÉT prémium kategóriájában kereskednek, a papír a szerdai kereskedést 1,5 százalékos gyengüléssel, 1182 forinton zárta. Az elmúlt egy évben a legmagasabb árfolyama 1317 forint, a legalacsonyabb 1112 forint volt.



