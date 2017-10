Készül az évszázad üzlete - mégis sokan fanyalognak?

Úgy tűnik, a híresztelésekkel ellentétben jövőre mégiscsak meglehet az évszázad részvénykibocsátása, a tőzsdére léphet a szaúdi Aramco olajcég. Kína szívesen venne 5 százalékot a cégben, a profi befektetők viszont egyelőre fanyalognak.

A sajtóban elmúlt hetekben napvilágot látott értesülésekkel ellentétben mégiscsak sor kerülhetne jövőre a világ legnagyobb értékű tőzsdei kibocsátására, s a szaúdi Aramco nevű állami olajvállalat részvényei megjelenhetnének a tőzsdén. A Financial Times vetette fel, hogy a régóta tervezett Aramco részvénykibocsátás esetleg egy-két évvel csúszna, mivel Szaúd-Arábiánál több állami vagyonalap is bejelentkezett, hogy a részvénykibocsátástól függetlenül is komoly részesedést vásárolna a világ legnagyobb olajkészletével rendelkező vállalatában.

A Reuters egy korábbi értesülése szerint nem csak állami vagyonalapok, de kínai cégek is jelentkeztek. A hírügynökség akkori értesülései szerint a két legnagyobb kínai olajvállalat, a Petrochina és a Sinopec kereste meg ajánlatával az Aramco-t, s 5 százalékos tulajdonrész megvásárlására tettek ajánlatot, a tőzsdei kibocsátástól függetlenül.

A Reuters akkor tudósításában kiemelte, hogy egy ilyen üzlet meglehetősen nagy mozgásteret adna Szaúd-Arábiának a tőzsdei kibocsátás időpontját illetően, a kínaiak számára viszont a hosszabb távú olajellátás biztosítása érdekében lenne fontos az üzlet.

Még nem született döntés

Az Aramco szóvivője a Reutersnek a hírrel kapcsolatban annyit mondott, hogy az olajcég tőzsdei bevezetésével kapcsolatban folyamatosan vizsgálnak minden lehetséges opciót, azonban ezekről egyelőre döntés még nem született és az első nyilvános részvénykibocsátás előkészületei folytatódnak.

A Financial Times által felvetetett csúszás lehetőségét az Aramco egy Twitter üzenetben cáfolta, s itt szintén megerősítették, hogy tartják magukat az eredeti elképzelésekhez.

Az, hogy a nyilvános kibocsátást követően mely tőzsdére vezetnék be az Aramco részvényeit, még nincs eldöntve. Egyrészt szóba került a New York Stock Exchange és a londoni tőzsde is, de a legvalószínűbbnek a források egy kettős bevezetést tartanak. E szerint az egyik nagy nemzetközi piac mellett a szaúdi tőzsdén is kereskednének majd a cég részvényeivel.

Az eddig napvilágot látott értesülések szerint Szaúd-Arábia első körben az Aramco 5 százalékát tervezi eladni. Az előzetes becslések szerint a részvények árazása alapján a vállalat piaci értéke egy és két ezermilliárd dollár között lenne. Érthető módon az eladók eddigi megnyilvánulásaiban kettő, a potenciális vásárlóké az egyezer milliárdhoz közelebbi értékeket tartotta reálisabbnak.

Óvatosak a befektetők

Ugyanakkor annak ellenére, hogy a jelek szerint nagyobb részesedésekre már több jelentkező is lenne, a kibocsátás során megcélzott befektetői kör eléggé óvatos a várható részvényeladással kapcsolatban.

A CNBC több portfólió menedzsert is megkérdezett, mit tartanak az Aramco részvényekről és egyikük sem volt felhőtlenül optimista a szaúdi olajcéggel kapcsolatban.

A legnagyobb problémának ezek az alapkezelők azt tartották, hogy mivel a cég egészen eddig 100 százalékos tulajdonú vállaltként működött, gyakorlatilag fekete doboz volt a befektetők előtt. A megkérdezettek szerint három fontos dolog hiányzik jelenleg egy sikeres tőzsdei történethez, ezek a növekedés, az attraktív osztalék és a megfelelő vállalatirányítása elvek.

Kunal Ghosh, az Allianz Global Investors portfólió menedzsere azt emelte ki, hogy még arról sem lehet biztosat tudni, valójában mekkorák az Aramco kőolajkészletei. Mint kiemelte, a cég az elmúlt 100 évben egyszer sem tett közzé arról olyan adatokat, amelyeket valamely független nemzetközi cég megerősített volna, így nehéz egy befektetőnek megállapítani, mit is vesz valójában.

Szemléletváltásra van szükség

Amikor egy olajcég részvényeiből vásárolunk, akkor azért tesszük, mert világos elképzelésünk van arról, merre mehet majd az olaj ára, tudjuk mekkorák a cég olajkészletei és van egy véleményünk a cég menedzsmentjéről. Azt is tudjuk, hogy a menedzsment hogyan áll hozzánk, mint kisebbségi részvényeshez.

Azonban az Aramco hosszú évtizedeken keresztül egy zárt társaság volt, s nyilván szükségük van valamilyen fajta szemléletváltásra. Amíg nem látjuk, a menedzsment mire képes és hogyan áll ezekhez a kérdésekhez, addig kivárunk. Egy olajcégnél ugyanis a cég vezetése ami meghatározza, hogy a cég olajkészleteit és nyereségét hányszoros szorzóval számoljuk a cég értékének meghatározásakor - mondta a szakember.

A CNBC szerint az Aramco is tisztában van ezekkel az aggályokkal, s pont emiatt jelenleg általuk megbízott nemzetközi auditorok dolgoznak azon, hogy az év végéig pontosan felmérjék a cég olajkészleteit.

