Kiderült, amit eddig titkolt Mészáros Lőrinc

Nevére vette a felcsúti milliárdos gázszerelő az Opimus Nyrt. egy részét miután a napokban bevásárolt a Konzum Befektetési és Vagyonkezelő Nyrt.-be is.

A BÉT honlapján az elmúlt héten és a mai napon közzétett bejelentések értelmében Mészáros Lőrinc 19,57 százalékos tulajdonrészt szerzett a Konzum Befektetési és Vagyonkezelő Nyrt.-ben, továbbá 16,9 százalékos részesedést vásárolt az Opimus Group Nyrt.-ben - olvasható a cég közleményében. Az Opimus mögött eddig is Mészárost sejtették - ám most ténylegesen is bekerült a tulajdonosok közé a felcsúti polgármester, egykori gázszerelő. A két tőzsdei társaság részvényével való kereskedést ma délelőtt már felfüggesztették.

Az Opimus az a cég, amely az Opimus Press Zrt.-n keresztül megvásárolta az akkora már bezárt Népszabadság kiadóját, a Mediaworks-öt, így a birtokába került számos megyei lap, valamint a Világgazdaság és a Nemzeti Sport.

A közlemény szerint Jászai Gellért és a Konzum Nyrt. tulajdonában lévő Konzum Management Kft. pedig megszerezte az Opimus Group Nyrt. részvényeinek 14 százalékát. A fenti tranzakciókkal egy időben a Konzum PE Magántőkealap 22,5 százalékos tulajdonrészt szerzett a Konzum Nyrt.-ben és nyilvános vételi ajánlati eljárás lefolytatását követően, további legalább 22,5 százalékot szerez a társaságban.

Az akvizíciók első lépései annak a hosszútávra tervezett, stratégiai partneri együttműködésnek, amelynek során Mészáros Lőrinc és Jászai Gellért szorosabbra fűzi üzleti kapcsolatát a turizmus, a pénzügyi- és tőkepiaci befektetések, a média, továbbá az ingatlanfejlesztés területén. A partnerség célja az érdekeltségükben lévő, azonos területeken működő társaságok közötti együttműködés erősítése, a vállalatok hatékonyságának növelése - olvasható a Konzum közleményében.

Mészáros Lőrinc nagyvállalkozó, a Puskás Akadémiát működtető alapítvány kuratóriumi elnöke a Napi.hu kiadásában megjelenő A 100 leggazdagabb 2016-os listáján a 31. helyen állt 23,8 milliárd forintra becsült vagyonnal.