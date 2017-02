Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Kiderült, hova áramlik a tőke

A CIB Alapkezelő szerint az idén a magyar gazdasági növekedés 3 százalék fölött, az infláció 2-3 százalék között lesz.

Hajdu Egon befektetési igazgató a cég szerdai budapesti sajtóbeszélgetésén kiemelte: a forint az euróhoz viszonyítva a 305-315 forint közötti sávban helyezkedik majd el. A jegybanki alapkamat 2017-ben a mostani, 0,9 százalékos szinten marad. A magyar tőzsde indexe tovább emelkedhet 2017-ben. A magyar kötvények mozgását a globális trendek mellett a Magyar Nemzeti Bank (MNB) laza monetáris politikája is befolyásolja - olvasható az MTI tudósításában.

Komm Tibor, az alapkezelő elnök-vezérigazgatója elmondta: elsősorban politikai, és nem gazdasági kockázatokkal kell számolniuk 2017-ben a befektetőknek. Mivel a vállalatok számára az Egyesült Államokban és Európában is alapvetően kedvezőek a gazdasági kilátások, idén azok a befektetések teljesíthetnek jól, amelyek a részvénypiacra fókuszálnak.

Mit keres a lakosság?

Az MTI híre szerint a magyar lakosság továbbra is jellemzően inkább a kevésbé kockázatos befektetési lehetőségeket keresi, így a CIB Alapkezelő szerint a hazai befektetési alapok piacán a részvénybefektetéseket is tartalmazó vegyes alapok kerülhetnek előtérbe. A pénzintézetnél a tavalyi vagyonnövekedés közel negyede, mintegy 9 milliárd forint is ebben az alapkategóriában jelent meg.

Az elnök-vezérigazgató elmondta: a Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetségének (BAMOSZ) adatai alapján az alapok vagyona mindössze 1,4 százalékkal, 5804 milliárd forintra nőtt tavaly. Ezen belül a pénzpiaci és a tőkevédett alapok vagyona zsugorodott, míg az árfolyamvédett, az árupiaci és az ingatlanalapokban komoly tőkebeáramlást észleltek.

A CIB Alapkezelő jóval felülmúlta a piac növekedését, a cég által kezelt vagyon 9 százalékkal 411 milliárd forintra bővült 2016-ban, az idén február közepére 422 milliárd forintot tett ki. A társaság piaci részesedése tavaly év végére meghaladta a 7 százalékot.

Merre tovább?

A tapasztalatok szerint a lakosság tart a legkockázatosabb, tisztán részvényekbe vagy tisztán árupiaci eszközökbe fektető alapoktól, de nem szívesen mond le a hozamról sem. Ezt az igényt a biztonságos (bankbetét, kötvény, állampapír) és kockázatos (részvény, árupiaci) befektetéseket ötvöző vegyes alapok elégíthetik ki. A CIB egyik dinamikus vegyes alapja az indulásától 2016 végéig átlagon felüli, 7,62 százalékos hozamot ért el. Az idei évben folytatódik ez az irány és a portfólióban az alacsonyabb kockázatot hordozó vegyes- vagy akár az abszolút hozamú alapok térnyerésére lehet számítani - közölte Komm Tibor.

A növekedés másik összetevőjét a CIB Alapkezelőnél az árfolyamvédett származtatott alapok jelentették, amelyek közepes kockázat mellett versenyképes hozamot eredményezhetnek. A tőke- és árfolyamvédett származtatott befektetési alapok a teljes magyar piac legfeljebb 10 százalékát teszik ki, míg a CIB Alapkezelő által kezelt vagyon mintegy negyedét ilyen eszközökben helyezték el - mondta Komm Tibor.