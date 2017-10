Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Kiderült, mit tervez az OTP

Az OTP a következő két évben további öt regionális bank megvásárlását tervezi. Csányi a Bloombergnek nyilatkozott. Mint mondta, régóta vártak a mostani alkalomra.

Magyarország legnagyobb kereskedelmi hitelintézete legalább öt bank felvásárlását tervezi a következő két év folyamán - írja hétvégi cikkében a Bloomberg. A hírügynökség szerint Csányi Sándor, az OTP Bank elnöke és vezérigazgatója egy múlt heti interjúban elmondta, terveik szerint a csoport nyereségéből az eddigi 45 százalékról 70 százalékra szeretnék növelni a nem magyarországi érdekeltségektől származó arányt.

Miközben jó néhány európai bank az új tőkemegfelelési szabályokkal küzd, addig az OTP elmondása szerint már két évtizede készül arra, hogy a megfelelő körülmények esetén kihasználja a kínálkozó felvásárlási lehetőségeket.. A magyar bankcsoport Európa egyik legjobb tőkeellátottsággal rendelkező bankja mintegy 1 milliárd dollárnyi munícióval rendelkezik ahhoz, hogy növelje jelenlétét Közép- és Kelet-Európában, folyamatosan vizsgálja a lehetőségeket Bulgáriától Fehéroroszországig. A most említett öt további bankban nincs benne az a három bank, amelyet az OTP az elmúlt egy év folyamán vásárolt - írja a hírügynökség.

A következő két évben legalább öt bankot vásárlunk majd. Húsz éve várunk erre a mostani európai bankkonszolidációs hullámra. Most ez végre megtörténik - idézi a Bloomberg Csányit.

Az összefoglaló emlékeztet arra, hogy az OTP Bank részvényei egy hónappal ezelőtt 10 600 forintot is ért, mielőtt egy korrekció során a mostani 9900 forint közelébe esett volna vissza az árfolyam. Ez utóbbi árszint még így is 18 százalékos emelkedést jelent az év elejéhez képest. A bank 10,5 milliárd dolláros piaci kapitalizációjával Magyarország legnagyobb vállalata. Csányi 25 éves irányítása alatt az OTP annak ellenére megőrizte vezető pozícióját, hogy a bank elvesztette a rendszerváltással az országban monopolhelyzetét, s lehetővé vált a nyugat-európai versenytársak számára a belépés a magyar piacra. Csányi nagyon konzervatív hozzáállása segített a bank számára túlélni azt a turbulens időszakot, amelyet a toxikus svájcifrank hitelek konverziója és a bankadó okozott Magyarországon, s amelyből eléggé megerősödve emelkedett ki az OTP ahhoz, hogy most vásárlási lehetőségeket keressen - áll a Bloomberg rövid történeti kitekintőjében.

A cikk kitér arra is, hogy az OTP idén zárta le a korábban a Société Général tulajdonában lévő horvát Splitska Bank megvásárlását és megállapodást írt alá a National Bank of Greece szerb és román leánybankjainak megvásárlásáról. Ez utóbbiakat leghamarabb az idei negyedik negyedévben konszolidálja majd a csoport.

Az OTP vezetői jelezték, hogy a bank osztalékfizetését érintik majd az akvizíciók, egy magasabb kifizetés ugyanis érinthetné a bank terjeszkedésre félretett tartalékait. A bank tájékoztatása szerint osztalékpolitikájáról a harmadik negyedéves gyorsjelentést követően ad majd bővebb tájékoztatást.

A Bloomberg budapesti irodavezetője és főszerkesztője által jegyzett mintegy egy héttel azt követően látott napvilágot, hogy az OTP részvényei komoly korrekcióba kezdtek a Budapesti Értéktőzsdén. Piaci szereplők elmondása szerint a bankpapír heves árfolyam-korrekciója azzal is összefüggésben lehetett, hogy az OTP részvényeinek mintegy 5 százalékát birtokló Groupama-csoport számára lejárt a korábban vállalt értékesítési moratórium.

Tájékoztatás



A jelen oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.

Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval!