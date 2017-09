Kínának elege lett, felrázták a devizapiacot

Meredeken esett a jüan árfolyama devizapiacon, miután a kínai jegybank eltörölt két intézkedést is, amely korábban pont a deviza erősödését voltak hivatottak segíteni. Az elmúlt időszakban túl sokat erősödött az árfolyam.

Lovas-Romváry András, 2017. szeptember 11. hétfő, 14:06

Három hónapja nem látott mértékben esett a kínai jüan árfolyama a devizapiacon, miután a kínai jegybank eltörölt két intézkedést is, amelyeket korábban pont az árfolyam erősítése és a tőkekiáramlás lassítása érdekében vezettek be.

A dollár/jüan árfolyam a pénteki 6,4427-es pénteki mélypontról a mai kereskedésben már 6,533-ig erősödött, ez egy kereskedési nap alatt másfél százalékos gyengülést jelent a kínai deviza értékében.

A jüan (vagy más néven remninbi) idén eddig 6,9 százalékot erősödött a dollárral szemben - emlékeztet összefoglalójában a Reuters és a Financial Times - s ezzel sikeresen ledolgozta a tavalyi rekordmértékű, 6,5 százalékos gyengülését az amerikai devizához képest. A kínai devizatartalékok januárban 3 éves mélyponton voltak, azonban az azóta eltelt hét hónapban újra folyamatosan nőnek. A pénteki szinten utoljára 2015 decemberében járt a jüan árfolyama.

A jüan erősödése az elmúlt öt hétben indult be igazán, több, mint 4 százalékot erősödött ebben az időszakban a dollárral szemben. Az erősödést látva már korábban voltak olyan találgatások a piacon, hogy a kínai jegybank valamilyen lassítani kívánja a felértékelődést. A képhez azonban hozzátartozik az is, hogy a dollár nem csak a jüannal, hanem a vezető devizákkal szemben is sokat veszített ez idő alatt értékéből, az euróval szemben is 3,5 százalékot meghaladó mértékben gyengült augusztus eleje óta.

dollár/offshore remnimbiforrás:Saxobank dollár/offshore remnimbiforrás:Saxobank

A kínai jegybank (PBOC) ma reggel kiküldött értesítőjében eltörölte azt a korábbi intézkedését, amellyel megemelte a forward ügyletek során a jüan elleni pozíciók nyitásának letéti követelményeit. Ezzel párhuzamosan eltörölték azt a kötelezettséget is, amely szerint a kínai bankoknak tartalékot kellett képezniük a Hongkongban és más külföldi telephelyeken elhelyezett jüan betétek után.

Az FT-nek nyilatkozó egyik külföldi bank vezetője emlékeztetett arra, hogy tavaly év végén még komoly spekulációs nyomás volt a jüanon és igen erőteljes volt Kínából a tőkekiáramlás. Mostanra azonban az árfolyam stabilizálódott, s a tőkekiáramlás is lassult, ezért döntettek az intézkedések eltörlése mellett - tette hozzá.

A brit lapnak nyilatkozó egyik sanghaji vezető devizakereskedő ugyanakkor úgy véli, hiába az egyszeri jüan gyengítő hatás, ez még nem fogja megfordítani az elmúlt hónapok trendjét a devizapiacon, ami a kínai fizetőeszköz erősödéséről szól. A külkereskedelmi mérleg rendíthetetlenül pozitív, s eközben a tőkekiáramlás is megállt az országból - hívta fel a figyelmet.

Azt, hogy a kínai hatóságok nem nagyon aggódnak már az országból történő tőkekiáramlás miatt, az is mutatja, hogy az elmúlt hónapokban új erőre kaptak a kínai - főleg állami tulajdonú - vállalatok külföldi akvizíciói is.

