Kisrészvényeket karol fel a BÉT

A BÉT mostantól 10 kis- és közepes méretű tőzsdei cégről készült elemzéseket tesz elérhetővé a befektetők számára. A cél az, hogy a papírok ismertségével párhuzamosan növekedjen az ezek iránt a kereslet.

Keddtől rendszeresen elérhető tíz közepes méretű részvény elemzése a BÉT honlapján és hírlevélben is fel lehet iratkozni ezekre. Az angol nyelvű elemzések mellett a papírok likviditásának elősegítésére, a BÉT az árjegyzésért is fizet a feladatra szerződött tőzsdetagoknak. Az új szolgáltatás indítással a tőzsde célja az, hogy tovább növekedjen a befektetői bizalom a kisebb papírok iránt is és növekedjen a kereskedési aktivitás az érintett részvényekben - közölte a BÉT.

A független elemzések elkészítésének tőzsdei támogatása nem ismeretlen a világban. Példa lehet erre a Deutsche Börse kkv-piaca, a Scale is, ahol a befektetői döntések megalapozottságát, akár a tőzsdei forgalom és likviditás magasabb fokozatra kapcsolását elősegítendő a tőzsde elemzést vásárol a kibocsátótól független forrástól.

A program a BÉT tavaly elfogadott stratégiájának azt a célját támogatja, hogy a kibocsátói körön, azaz a kínálati oldalon belül a kis-és közepes tőkeértékű vállalatok jelenléte, szerepe hangsúlyosabb legyen a börzén. A BÉT az új szolgáltatáson keresztül gyakorlatilag a másodpiac fejlesztésébe invesztál azzal, hogy semleges szereplőként az elemzés mellett árjegyzést is vásárol a programban résztvevő tőzsde tagjaitól - mondta Máté-Tóth István, a BÉT kereskedésért és üzletfejlesztésért felelős vezérigazgató-helyettese.

A BÉT tőzsdetagjai egy zártkörű, meghívásos tenderen vettek részt, ahol 5-5 részvény elemzésére és árjegyzésére pályázhattak. A programban érintett részvények kiválasztása során elsősorban a kapitalizációt, a forgalmat és a közkézhányadot vette alapul a BÉT. Idén decembertől végül négy befektetési szolgáltató, köztük három magyar és egy cseh, kezdi meg a tíz papír elemzését és árjegyzését.

A Concorde az Appeninn Nyrt., a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt., a Duna House Holding Nyrt. elemzését vállalta. Az OTP a PannErgy Nyrt., Rába Nyrt. és a Zwack Nyrt. követéséért lesz majd felelős. Az MKB az Alteo Nyrt. és a Masterplast Nyrt., Wood az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. és Graphisoft Park SE részvényekről közöl majd anyagokat.

A tőzsde által megrendelt és az érdeklődő befektetők számára díjmentesen elérhető elemzéssel és a kapcsolódó árjegyzéssel reményeink szerint új lendületet kaphatnak a kis-és közepes vállalati papírok. A megfelelő, független információval való ellátottságát és a likviditás biztosítását kiemelten fontosnak tartjuk - tette hozzá Máté-Tóth István.

