Kiszámolták: már 80 százalék, hogy jön az összeomlás

Annyit ment fel a bitcoin ára, hogy már 80 százalékos valószínűséggel jöhet egy nagy zuhanás. Ez a statisztika alapján igaz lehet jó néhány magyar részvényre is.

Az elmúlt napokban már jó néhány figyelmeztetés napvilágot látott az év eleje óta hatalmasat emelkedő és a 10 ezer dolláros szint felé kacsintgató bitcoin árfolyammal kapcsolatban. Ezúttal Mark Hulbert, a Hulbert Financial Digest szakírója kongatta meg a vészharangot, egy tanulmányra hivatkozva állítja, egy krach valószínűsége eléri a 80 százalékot. Ez persze ez alapján nem csak a bitcoinra, de jó néhány magyar részvényre is igaz.

A National Bureau of Economic Research jelentette meg idén a tanulmányt "Bubbles for Fama" címen. A tanulmány három szerzője közül kettő a Harvard egyetem tanára, a harmadik pedig ugyanezen intézményben Ph.D. várományos. Azt vizsgálták, mekkora a valószínűsége annak, hogy egy-egy részvény árfolyamában egy hatalmas egyéves száguldást követően bekövetkezik egy 40 százalékos mértéket elérő zuhanás.

Megállapításaik szerint, ha egy részvény árfolyama 100 százalékot, vagy annál is többet emelkedik egy év alatt, akkor egy ilyen összeomlás valószínűsége elérheti az 50 százalékot. Egy 150 százalékot elérő emelkedés után ez a valószínűség már 80 százalékra ugrik. Ha ennél is nagyobb az emelkedés, akkor a krach szinte biztossá válik - írja Hulbert. Felhívja a figyelmet, hogy a tanulmány csak részvényekre vonatkozik, s nem pedig a kriptodevizára. Ugyanakkor Hulbert kiemeli, hogy a kutatók mintegy 100 évre visszamenőleges adatsorokat vizsgáltak meg, s nem csak az amerikai, de a nemzetközi piacokon is hasonló eredményre jutottak.

Ráadásul a tanulmány szerzői nem találtak arra vonatkozóan bizonyítékokat, hogy a nagy áresések valamilyen fundamentális okra lennének visszavezethetőek. Ez Hulbert szerint döntőfontosságú megállapítás, tekintve, hogy még a bitcoin hívők jó része is arra hivatkozik, a kriptodeviza fundamentumai példa nélküliek, s épp ezért a historikus összehasonlítások nem lehetnek relevánsak esetében. Az örök szkeptikus Hulbert szerint a történelemben a hasonló lufik mindegyikénél elhangzott ez utóbbi érvelés.

A tanulmány megállapításai alapján jócskán van min aggódniuk egyes magyar tőzsdei részvények tulajdonosainak is. Mint arra korábban rámutattunk, tavaly és idén október vége között 10 olyan részvény is volt a Budapesti Értéktőzsdén, amelynek árfolyam-emelkedése meghaladta az 50 százalékot, ebből kilencé a 100 százalékot is átlépte.

Ha igaz a 80 százalékos arány, akkor mindössze kettő esetében várható, hogy a következő két évben nem fognak megtapasztalni egy 40 százalékot elérő áresést. Ez persze nem azt jelenti, hogy erre már holnap sor kerülne és azt sem, hogy az esés előtt ne emelkedhetne tovább az árfolyamuk. Arra mindenesetre jó a tanulmány megállapítása, hogy emlékeztesse a befektetőket, a kiemelkedő hozamokkal kiemelkedő kockázatok is párosulnak, s épp ezért nem érdemes mindent egy lapra feltenni.

