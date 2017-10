Kitarthat még az őrület, kár lenne kihagyni

Hiába menetelnek évek óta felfelé a tőzsdék és tűnnek elképesztően drágának a részvények, még mindig kitarthat a felfelé menet - vélik a Barclay's elemzői.

Lovas-Romváry András, 2017. október 5. csütörtök, 10:47

Ajánlom

A Barclay's elemzői szerint hiába tűnnek drágának a részvények az elmúlt évek felfelé menetelését követően, azok historikus összehasonlításban még mindig nincsenek túlárazva, ha figyelembe vesszük a profitvárakozásokat is. Legalábbis ez derül ki "kényelmetlenül optimista" (Uncomfortably Bullish) című elemzésükből a Marketwatch tudósítása szerint. A befektetési bank szakértői szerint bár a részvények lehet, hogy nem tűnnek olcsónak, azonban az összes többi befektetési eszközhöz képest még mindig a legjobb választásnak tűnnek, ahogy fogalmaznak "még mindig ez a legtisztább koszos ing" amit választani lehet.

Ők úgy látják, a részvények árazása összhangban van azok hosszabb távú átlagával, alatta van a korábbi részvénypiaci csúcsokon tapasztaltnak, miközben a vállalati profitkilátások jelenleg öt éve óta nem tapasztalt mértékben kedvezőek.

Ez persze nem jelenti azt, hogy ne lenne ok az aggodalomra, az amerikai részvények ugyanis tényleg drágának tűnhetnek. A befektetési bank szakértői elismerik, hogy az amerikai részvények jelenlegi, 30,6-os ciklikusan kiigazított (Shiller-féle) árfolyam/nyereség hányadosa valóban magas. Ennél magasabb értéket a történelem során mindössze két alkalommal ért el, 1929-ben, a Nagy Gazdasági Válságot megelőző tőzsdekrach előtt, illetve 1997-ben.

Ugyanakkor emlékeztetnek arra is, hogy a világon már volt példa arra, hogy egy részvénypiac árazása ennél is jóval magasabbra jusson. Japánban például a 80-as évek második felében, illetve 2005-2006-ban is megtörtént már, hogy a ciklikusan kiigazított P/E hányados a 80-as szint közelébe emelkedjen.

Ők egyébként az európai részvényeket most sokkal vonzóbbnak találják. Bár a Stoxx 600-as indextől csak 4 százalék emelkedést várnak az év végéig, felhívják a figyelmet: a piac jelenleg nem árazza azt a várható fellendülést az európai cégek nyereségességében, amelynek köszönhetően az európai részvények árazása 1976 óta nem látott mértékben marad el amerikai társaikétól. Szerintük ezt nem érinti negatívan az euró elmúlt időszakban bekövetkezett erősödése sem, mivel a régió gazdasági fellendülése ellensúlyozhatja ennek negatív hatásait.