Kiteregette lapjait Magyarország megmentője

A Magyarország leminősítése után magyar kötvényeket felvásárló Templetont e lépéséért sokan a magyar kormány megmentőjének is tartják. A Templeton kötvényalapját irányító Michael Hasenstab most ez euró ellen fogad és inkább Latin-Amerikában vásárol. Ott ugyanis eltűnőben van a populizmus, míg Európában még csak most kap erőre.

Michael Hasenstab, a Franklin Templeton portfóliómenedzsere az euró ellen fogad, ami meglepőnek tűnhet a szakember részéről, aki Magyarország és Írország számára is mentőövet dobott, amikor azok válságuk legmélyebb pontján tartózkodtak - írja a Financial Times.

Hasenstab a felvett pozíciót a populizmus elleni fedezeti ügyletként aposztrofálta. Ha minden rendben lenne Európában, akkor az eurót fundamentálisan alulértékeltnek lehetne tekinteni, azonban a dolgok koránt sincsenek rendben. Amikor az emberek a közös deviza alapjait, legitimitását kezdik el megkérdőjelezni, a strukturális változásnak tekinthető.

A lap szerint Hasenstab álláspontja jól összefoglalja azt, mitől félnek az intézményi befektetők, különösen azután, hogy a francia elnökválasztási kampányban Marine Le Pen az ország eurózónából való kiléptetését is kampánytémává tette. Azt mutatja, hogy változás állt be a politikai és gazdasági körülmények globális megítélésében. A fordulatot az jelenti, hogy a korábban hanyagolt latin-amerikai kötvényeket most már kedvezőbben ítélik meg, mivel ezen országok kezdenek kilábalni a populista kormányok okozta hatásokból, míg Európában a populizmus még csak most kezd teret nyerni.

A lap emlékeztet arra, hogy 2011-ben Hasenstab a magyar és az ír adósság nagy támogatója volt, s azzal hogy bevásárolt a két ország államkötvényeiből segített nekik helyreállítani a bizalmat pénzügyeik iránt, egy olyan időszakban, amikor sokan megkérdőjelezték magának az eurónak a jövőjét is.

Jelenleg nincs jelentős pozíciója az általa kezelt alapoknak Európában, kis mennyiségben tartanak ugyan portugál és szerb államkötvényeket. A magyar és a lengyel kötvényekből viszont kiszálltak, mivel azok árfolyama hirtelen sokat emelkedett, de a politikai fejlemények is erre ösztönözték.

A lap emlékeztet, hogy Orbán Viktor miniszterelnök kormánya keményvonalas álláspontot vett fel a bevándorlással kapcsolatban, s eközben a kormányzó pártot a Fideszt radikális euroszkeptikus csoportosulássá alakította. A lengyel kormány pedig ebben a hónapban hangos kampányt folytatott az Európa Tanács elnöke, Donald Tusk újraválasztása ellen.

Ők most a politikai kihívásokkal teli Európai környezet epicentrumának közelében állnak. Ez teljesen más helyzet, mint 2011-ben, amikor Európa politikailag egységes volt például abban, hogy a népszerűtlen, de szükséges bank- és országmentő akciókat végre kell hajtani - mondta a szakértő a lapnak.

Nyomás alatt vannak azok a kormányok, amelyek nem nacionalisták, viszont nem tudnak olyan hatékonyan kormányozni, mint szeretnének. Nem lehet tudni, hogy ennek pontosan mi lesz a vége. Azt viszont látni, hogy a nacionalizmust iránytó jelenségek, a bevándorlás, a terrorizmus és a menekült válság sajnos nem tűnnek el - tette hozzá a szakember.

Az euró eladása biztosítást is jelenthet a káosz ellen, amikor az euró létének a jövője kérdőjeleződik meg. Hasenstab ennél tovább megy. A populista hatalmakat a feltörekvő piacokon régóta figyelő szakember szerint most ezen országokban a költségvetési fegyelem fellazulására lehet számítani, a kormányok elkezdenek költeni, hogy szavazatokat vásároljanak.

A Templeton feltörekvő piaci portfólió tavaly jól teljesítettek, a Global Bond Fund 10,5 százalékot hozott. Ez fordulatot jelent a megelőző két év gyenge teljesítményét követően.

Az európai kötvények eladásával párhuzamosan Hasenstabék a portfóliók súlyát elkezdték Latin-Amerikai irányába tolni, első ízben 2001 óta, amikor szakember átvette a kötvényalap irányítását. Nagy kitettséggel rendelkeznek Brazília, Kolumbia, Argentína és Mexikó irányában, ahol véget érni látszik a "populizmus évtizede".

