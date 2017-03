Komoly csalódást hozott a március Budapesten

Nem fogadták kirobbanó örömmel a befektetők a gyorsjelentési szezont a Budapesti Értéktőzsdén, a nyilvánosságra hozott jelentések után megtorpanni látszik a nagy áremelkedés. Azért nincs minden veszve.

Nem a hír a fontos, hanem az arra adott reakció - tartja a régi tőzsdei bölcsesség, amely ha igaz, nem áll jól a Budapesti Értéktőzsde szénája. A tavalyi évben bemutatott nagy emelkedést követően a BUX index február végén ért el történelmi csúcsát, azonban ahogy megindult a gyorsjelentési szezon esni kezdett. Az esésből egy 6,5 százalékos korrekció bontakozott ki, amelynek ugyan felét ledolgozta mára az index, azonban ilyen mértékű esésre utoljára tavaly nyáron, a brexit-szavazást követően volt példa a BÉT-en.

Az esés megindítója a Magyar Telekom gyorsjelentése volt, azóta mind a négy BUX indexben nagy súllyal szereplő cég éves számai napvilágot láttak, s egyiket sem fogadta kitörő örömmel a piac. Pedig fanyalogni nincs igazán ok, nem lettek rosszak igazán a számok, azonban ha a befektetők kerestek okot a profitrealizálásra, a jelentésekben megtalálhatták azt.

A Telekomnál ez nem tetszett

Az elsőként jelentő Magyar Telekom például árbevételi és profitsoron is jobbat hozott az elemzők várakozásainál, a jelentést követően mégis nagyot esett a távközlési részvény árfolyama. Az első kommentárok ezt azzal magyarázták, hogy a menedzsment a jelentéssel egy időben közzétette az idei év után fizetni tervezett osztalék nagyságát is. Ezt 25 forintban határozták meg az idén tavasszal fizetendő osztalékhoz hasonlóan, míg a piacon voltak olyan várakozások is, hogy esetleg 35 forintos is ki tudna fizetni a távközlési társaság.

A befektetőkkel való kommunikáció szempontjából valószínűleg a helyes utat követte a cég - mondta Kiss Mónika, az Equilor Befektetési Zrt. vezető elemzője. Ő nem tartja kizártnak azt sem, hogy az év későbbi szakaszában esetleg mégis emeli az osztalékvárakozását a menedzsment, azonban a cég tevékenységét övező bizonytalanságokat tekintetbe véve ez a prudensebb eljárás. Ilyen kockázatot jelenthet az, hogy mennyire lesz sikeres versenytárs a UPC, vagy a frissen piacra lépő Digi, de az is, hogy hogyan alakul a hazai monetáris politika. A cég magas adósságállománya miatt ugyanis nem mindegy, hogy az MNB mikor indul el a kamatemelés útján. Erre egyébként Kiss szerint 2018 előtt nem kerül sor.

A Richternél meg ezért fanyalogtak



A Richter jelentésének sem tudtak igazán örülni a befektetők, pedig árbevétel és nettó eredmény szempontjából az jobb lett a várakozásoknál, egyedül az üzemi eredménysor maradt el a konszenzustól. Az Equilor szakértője szerint pedig ebben nincs nagyon meglepő fejlemény, a múlt évben bejelentett akvizíciókat annak idején az egész piac kedvezően fogadta, s most leginkább az ezekkel kapcsolatos tételek rontottak valamit a cég profitabilitásán. Ő optimista a gyógyszeripari cég kilátásait illetően, szerinte a Richternél megvannak azok a tényezők, amelyek egy teljesen más pályára helyezhetik a céget egy nagyjából öt éves időtávon belül, de a fejlesztések, az új termékek pénzbe kerülnek, ezt tudomásul kell venni.

A gyógyszeripari cég idei kilátásai szempontjából talán az orosz piac helyzete jelenthet bizonytalansági tényezőt. Úgy vélik, talán a legrosszabb forgatókönyv az lehet, ha nem oldják fel az országgal szembeni embargókat, de az olaj árfolyama a mostani szintek közelében marad, akkor is erős rubellel lehet számolni, ami jót tehet a cég értékesítésének. Ha a szankciókat feloldják, akkor ennél is jobb lehet a helyzet.

Kiss rámutatott arra, hogy a piacon sokszor éri a vád a Richter menedzsmentjét, hogy az év elején túlságosan is konzervatív terveket fogalmaznak meg, amiket aztán rendre túlszárnyal a cég az év hátralévő részében. Azonban ez nem így van, hiába történt ez meg az elmúlt két évben egymás után. Az előtte levő években azonban három éven keresztül gondja volt a cégnek az év elején megfogalmazott célok teljesítésével. A Richter részvényeit amúgy érdemesnek tartják a vételre, de nem most, hanem ha korrekció következne be az árfolyamban.



A Molt sem értékelték igazán

A Mol számai sem tűnnek rossznak, annak ellenére, hogy a 2,15 milliárd dolláros profit halványan elmarad a piaci várakozásokban szereplő 2,2 milliárd dollártól. A cég ennek ellenére teljesítette év eleji 2 milliárd dolláros saját tervét. A cégnek ráadásul rendkívül nehéz működési környezetben sikerült teljesítenie terveit. A piac csalódottságára talán az lehet a magyarázat, hogy a fejekben a Mol még mindig egy kutatás-termelés orientált cégként szerepel, holott a petrolkémiai üzletág és a kiskereskedelem egyre fontosabb szerepet tölt be tevékenységében, amint az a novemberben bemutatott hosszú távú stratégiai tervekben is szerepelt. A kutatás-termelés már csak az árbevétel nagyjából egyharmadát hozza a cégnél - mondta Kiss.

Idén fontos fejlemény lehet a társaságnál, hogy sikerül-e valamilyen módon rendezni a horvát INA ügyét. A Bloomberg nemrég készített elemzői körkérdése szerint a szakértők mintegy fele várja azt, hogy egy éven belül érdemi előrelépés történhet a horvát vállalat ügyében.

Az OTP-nél is volt negatívum

Az OTP-nél a céltartalékolás magas szintje lepte meg kellemetlenül a befektetőket. Zuhant is az árfolyam, igaz, nem a számok közzétételekor, hanem már korábban, amikor a Citi részéről napvilágra került egy elemzés, amely pont ennek a lehetőségére hívta fel a figyelmet. A bank azonban ennek ellenére jó formában van.

Kiss szerint a magyar cégek összességében a gyorsjelentéseket követő befektetői csalódottság ellenére szilárd teljesítményt nyújtanak. Azonban a mostani jelentésekben szereplő számok rövid távon már nem indokolnak jelentős felértékelődést, ugyanakkor egy 10-15 százalékos korrekció esetén el lehet gondolkodni a vásárláson. Fontos, hogy mindegyik cég esetében lehetnek az év további részében olyan fejlemények, amelyek pozitívan befolyásolhatják megítélésüket.