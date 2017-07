Komoly olajár-emelkedés jöhet

A UBS elemzői szerint 20 százalékkal is emelkedhet az olaj árfolyama decemberig. Oroszország eközben már nem akar további kitermelés korlátozást.

Lovas-Romváry András, 2017. július 6. csütörtök, 07:03

Ajánlom

A UBS elemzői szerint komoly emelkedés előtt áll a második félévben az olaj árfolyama, s a felhalmozott készletek is csökkenésnek indulhatnak. Giovanni Statunovo, a befektetési bank árupiaci szakértője szerint a WTI olaj árfolyama 58 dollárig emelkedhet hordónként még az év vége előtt, a Brent típusú kőolaj árfolyama pedig 60 dollárig ugorhat. Előbbi jelenleg 46,3, utóbbi 48,9 dolláron jár.

Persze ezek az árfolyamok most elég távolinak tűnnek - mondta az elemző a Marketwatch-nak. Azonban szerinte a piac most túlságosan is pesszimistává vált. Ő úgy véli, hogy a globális kínálat növekedése elmarad majd a kereslet bővülésétől a harmadik negyedévben, s ez jelentős csökkenéshez vezethet majd a felhalmozott készletekben. Historikusan negatív korreláció figyelhető meg a készletváltozások és az árfolyam-alakulás között.

Ez annyit tesz, hogy a készletek csökkenésével párhuzamosan az árak általában felfelé mozdulnak. Az elmúlt években a túlzott kitermelés folyamatosan magas készletállományokat eredményezett, s ez korlátozta az olaj árfolyamának 60 dollár fölé emelkedését.

A túlkínálat elleni harcban az OPEC országok és több, nem OPEC tagállam is megegyezett abban, hogy 2018 első negyedévének végéig napi 1,8 millió hordóval csökkentik a kitermelést. A csoport célja, hogy a globális olajkészletek nagyságát az ötéves átlagra szorítsa le, s a szaúdi és orosz olajminiszter is olyan kijelentést tett, amely szerint bármit megtennének a piaci egyensúly helyreállítása érdekében.

A képet ugyanakkor árnyalja az a tegnapi hír, amely szerint Oroszország ellenzi az OPEC-kel kötött megállapodás elmélyítését. A Bloomberg forrása alapján az orosz energiaügyi minisztérium nem támogatja a kitermelésre vonatkozó program további megszorítását, és ezzel nincsenek egyedül. Az OPEC-en kívüli, Oroszországhoz közeli olajtermelők sem hajlandóak további csökkentésre, mely véleményük szerint téves üzenetet küldene a piaci szereplőknek. Oroszország, az OPEC legnagyobb szervezeten kívüli partnere, július 24-én fogadja az OPEC néhány miniszterét, ahol szóba kerülhet a program felülvizsgálata. A WTI kurzusa tegnap reggel megállóhoz ért az elmúlt napok emelkedése után - hívják fel a figyelmet az Equilor elemzői.

Mindezek ellenére a korábbi kitermelési korlátozásoknak már látszanak az első hatásai. A Nemzetközi Energetikai Ügynökség (IEA) havi jelentése szerint a második negyedévben a kínálat már meghaladta a keresletet. Az IEA arra számít, hogy ez a különbség jelentős mértékűre nőhet az év második felében.

A UBS szakértője szerint ráadásul ezt a különbséget tovább növelheti, ha a csalódást keltene az amerikai kitermelés növekedése. Az amerikai kitermelés folyamatosan növekszik, amióta életbe léptek az OPEC tavaly év végén bevezetett korlátozásai. Akkor ugyanis az az árak megugrását eredményezte, s emiatt sok más olajkitermelő növelte aktivitását. Az amerikai hatóságok ennek hatására megemelték az amerikai olajkitermelésre vonatkozó előrejelzéseiket 2017-re és 2018-ra vonatkozóan.

Ez utóbbi előrejelzések azonban túlzottnak bizonyulhatnak - vélik a UBS-nél.