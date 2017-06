Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Kopogtat az újabb válság - ugyanazok a problémák, mint 10 évvel ezelőtt

Szép lassan hatalmasra fújódott a legrosszabb minőségű autóhitelek lufija az Egyesült Államokban, miközben az iparágban ugyanazok a jelenségek köszönnek vissza, mint a hitelválságot kirobbantó jelzáloghiteleknél. A rendszer valószínűleg összedőlni nem fog, de komoly problémákat okozhat.

Egyre komolyabb aggodalomra ad okot az amerikai befektetők körében is az Egyesült Államokban szép lassan felfúvódott hitellufi, amely az autófinanszírozás területén alakult ki az elmúlt években. A Financial Times hosszú elemzésben foglalkozott a problémával, amelyre egyre több szakértő hívja fel a figyelmet az elmúlt hónapokban. A jelenség gyakorlatilag ugyanaz, mint a hitelválságot megelőző években volt a jelzáloghitelek esetében, az egyetlen szerencse, hogy az autóhitelek állománya összességében nem jelent akkora összeget, mint a jelzáloghitelek. A pénzügyi szektor egy részét azonban megrengheti a lufi kipukkadása, s az amerikai autópiac is komoly megrázkódtatások előtt állhat.

A történet lényege, hogy a 2010-es mélypont óta az olcsó finanszírozásnak és a szép lassú gazdasági növekedésnek hála, alaposan megnőtt az autóvásárlásra felvett hitelek mennyisége az Egyesült Államokban.

Ezek össz-állománya 2010 óta 70 százalékkal emelkedett, s ezzel elérte mostanra 1700 milliárd dollárt is. Igaz, az amerikai háztartások összesen 12 700 milliárdos össz-adósságához viszonyítva ez az összeg nem tűnik jelentősnek, de épp elég nagy ahhoz, hogy jó néhány a terültre szakosodott szereplőt bedöntsön, s ha egyszer elindul a dominó, annak a lakossági bizalmon keresztül negatív visszahatásai lehetnek a fogyasztásra, s ezen keresztül az egész gazdaságra.

Ahogy a jelzáloghiteleknél, a problémák itt is a legrosszabb minőségű, úgynevezett "subprime" adósoktól indultak el, tavaly jelentősen romlott körükben a nemfizetések aránya, de idénre a jelenség már a legjobb minősítésű hitelfelvevőknél is éreztette hatását. S eközben ahogy nő a becsődölt hitelek aránya, úgy nőnek az autókereskedőknél az eladatlan készletek. Az eladatlan készletek miatt a kereskedők jelentős árengedményekre kényszerülnek, ezzel tovább nyomják le az árakat, ami ahhoz vezet, hogy egyre több autótulajdonos tapasztalja azt: autója jóval kevesebbet ér, mint amennyi hitel van rajta. Ha valami, hát ez nem növeli a fizetési fegyelmet.

A Financial Times szerint ráadásul a subprime autóhiteleknél pontosan ugyanazok a praktikák jellemzőek, mint amit a jelzálogpiaci válságról szóló történetekből megismerhettünk (többek közözz a The Big Short, a Nagy Dobás című filmből).

Egyrészt a hiteleket értékesítő ügynökök, autókereskedők irdatlan mennyiségben sózzák rá a subprime besorolású vásárlókra a hiteleket. Ezek aránya mostanra az összes autóhitelen belül néhány év alatt 5,1 százalékról 32,5 százalékra emelkedett. S a hitelek fedezettségének vizsgálata is a régi szép időkre emlékeztet. A lap erre a piac egyik legnagyobb szereplője, a Santander Consumer sztoriját hozza fel példaként. A cégnél egy korábbi ügyészségi feljelentés nyomán vizsgálatot folytattak. Kiderült, hogy a hiteligénylések során az ügynökök rendszeresen felpumpálták az autók értékét, olyan extrákat tüntettek fel benne, amelyekkel nem rendelkezett az autó. De nem csak a megvett terméket, hanem a hiteligénylőt is rendszeren feltupírozták, a hiteligényléseknél rendszeresen a valósnál magasabb jövedelmet tüntettek fel.

Egy 2013-as vizsgálat szerint például a cégnél 11 hitelkérelem esetében mindössze egynél bizonyult valósnak a hiteligénylő jövedelme. Három esetben nem lehetett megállapítani, hogy valós adatot szerepel-e, 7 esetben pedig egyértelműen a valósnál magasabb éves jövedelmet írtak be. Ezek közül a legalacsonyabbnál is 45 ezer dollárral hazudták magasabbnak a hitelfelvevő éves keresetét.

Eközben a finanszírozói oldal is megteszi a magáét, akárcsak a hitelválság előtt. Néhány erre szakosodott cég rohamtempóban csomagolja össze és értékesíti értékpapírosított formában az autóhiteleket a befektetőknek, akik az alacsony kamatok miatt bármit megvesznek, amin egy kis hozamot remélnek elérni.

A nagyobb bankok már látják, hogy drasztikusan kezd romlani a helyzet. Pont emiatt a hitelkihelyezések drasztikus szigorításának irányába léptek az elmúlt egy két évben, s behúzták a féket. A Wells Fargo idén az első negyedévben 29, a JPMorgan 17 százalékkal csökkentette a kihelyezett autóhitelek mennyiségét. Előbbinek így van még 61,5 milliárdos, utóbbinak 79 milliárd dolláros autóhitel állománya. Ez persze például a JPMorgan esetében nem fogja megrengetni a céget, amelynek mérlegfőösszege 2500 milliárd dollárra rúg, de kellemetlen perceket szerezhet. A piac kisebb szereplőinek viszont rosszul áll a szénájuk, s erre csak ráerősít a használtautó-piac szenvedése. Ezzel ugyanis a bedőlt hitelek miatt elárverezésre kerülő autók ára is csökken. A bankok a friss kimutatások szerint idén már minden bedőlt hitel után 20 százalékkal kevesebb összeget tudnak ebből beszedni, mint egy évvel korábban.

A Morgan Stanley becslései szerint jövő év végéig mintegy 7-8 millió használt autó borulhat az amerikai piacra, ami duplája a szokásos mennyiségnek.

Az FT szerint mindenesetre Steve Eisman, a Nagy Dobás főhőse már shortol egy párat az autó-finanszírozásban érdekelt cégek közül s néhány autókereskedő is szerepel a listáján.

