Lefelé indulhat Európa

Indexcsökkenésre, illetve nagyjából változatlan kezdésre lehet számítani csütörtökön a főbb európai tőzsdék nyitásakor.

Dzindzisz Sztefan, 2017. október 12. csütörtök, 07:53

A határidős indexjegyzések alapján a londoni FTSE-100 index 0,11 százalékkal csökken nyitáskor, a frankfurti DAX index változatlan értéken kezd, a párizsi CAC-40 index pedig 0,02 százalékkal csökken - írja az MTI. A makrogazdasági adatok közül csütörtökön az Eurostat augusztusi euróövezeti ipari termelésről készített kimutatása lehet hatással a tőzsdei kereskedésre.

Az európai értékpapírpiacok vegyesen zártak szerdán, a pán-európai FTSE Eurofirst 300 index 0,01 százalékkal csökkent, az euróövezeti EuroStoxx50 index 0,24 százalékkal emelkedett. Londonban 0,06 százalék gyengüléssel fejezte be a kereskedést az FTSE-100 index, a frankfurti DAX index 0,17 százalékkal emelkedett, a párizsi CAC-40 index 0,02 százalékkal csökkent. Az európai környezetben kiemelkedő, 1,35 százalékos nyereséggel zárt a madridi IBEX-35 index a katalóniai elszakadási válság enyhülésének köszönhetően.

Az amerikai tőzsdék is nyereséggel fejezték be a szerdai kereskedést, mindhárom fő index új rekordot állított be. A DJIA-30 és az S&P-500 index 0,18 százalékkal emelkedett, a Nasdaq Composite 0,26 százalékkal.

Az ázsiai tőzsdék többsége erősödéssel követte a csütörtöki globális tőzsdenap kezdetén az amerikai indexek rekord zárását. Mindössze Sanghaj csökkent kissé, 0,19 százalékkal. Tokió 0,46 százalékkal, Hongkong 0,39 százalékkal, Szöul 0,51 százalékkal állt magasabban az európai kereskedés kezdete előtt másfél órával.

Az olajár csökkent az amerikai nyersolajkészletek múlt heti emelkedését mutató adatok miatt. A Brent 0,56 százalékkal hordónként 56,62 dollárra, a WTI 0,55 százalékkal 51,02 dollárra.

Az arany árát a dollár gyengülése emelte meg. A határidős piacon az arany legközelebbi kontraktusának a jegyzése 0,66 százalékkal 1297,42 dollárra ment fel unciánként.

A főbb devizák kosarával szemben kalkulált dollár-index 0,13 százalékkal 92,67 pontra, két heti mélypontra gyengült a szeptemberi Fed-ülés szerdán közzétett jegyzőkönyvéből kiolvasható inflációs aggodalmak miatt. Az eurót 0,13 százalékkal jegyezték erősebben 1,1873 dolláron.