Lejtmenetben a tőzsdék

Az OTP-részvény 1,4 százalékos, a Richter egyszázalékos mínusszal zárta a hétfői tőzsdei kereskedést.

Domokos Erika, 2017. július 24. hétfő, 18:06

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 0,76 százalékos csökkenéssel, 35 362,83 ponton zárt hétfőn. A részvénypiac forgalma 4 milliárd forint volt, valamennyi vezető részvény gyengült az előző napi záráshoz képest - írta az MTI összefoglalójában.

Egész nap Európában is inkább negatív hangulat uralkodott a részvénypiacokon, a német DAX index is fél százalék körüli mínuszokban volt - mondta Sándor Dávid, a KBC Equitas vezető elemzője az M1-en. A várakozásoknál gyengébb európai beszerzésimendzser-indexek negatívan befolyásolhatták a részvénypiaci hangulatot, emellett az Egyesült Államokból is inkább kedvezőtlen használtlakás-értékesítési adatok érkeztek, ami a magyar tőzsdei hangulatra is rányomhatta a bélyegét - tette hozzá a szakértő.

Európában már pénteken volt egy nagyobb lefelé történő korrekció, a magyar tőzsde akkor elég jól állta a sarat. Kitért arra is, hogy az olaj árfolyama 1 százalékkal emelkedett, ami segíthette a Molt, amely mindössze 0,14 százalékkal esett.

A Mol árfolyama 30 forinttal, 0,14 százalékkal 21 555 forintra csökkent, 880,6 millió forintos forgalomban.

Az OTP-részvények ára 130 forinttal, 1,38 százalékkal 9310 forintra esett, forgalmuk 1,4 milliárd forintot tett ki.

A Magyar Telekom 1 forinttal, 0,21 százalékkal 468 forintra gyengült, forgalma 205,6 millió forint volt.

A Richter-papírok árfolyama 65 forinttal, 0,95 százalékkal 6755 forintra csökkent, forgalmuk 723,9 millió forintot ért el.

A BUMIX 2734,74 ponton zárt hétfőn, ez 1,49 pontos, 0,05 százalékos csökkenés a pénteki záráshoz viszonyítva. Vegyesen zártak a nyugat-európai piacok

Vegyes zárás Nyugat-Európában

A londoni FTSE100 index 1,02 százalékos, a frankfurti DAX-30 0,20 százalékos mínusszal, a párizsi CAC-40 mutató 0,27 százalékos emelkedéssel fejezte be a napot.

Az európai tőzsdezáráskor az északi-tengeri Brent olajfajta hordónkénti ára 50 cent emelkedéssel 48,56 dolláron állt.

Ugyanekkor a New York-i tőzsdén a 30 vezető iparvállalat DJIA-indexe 0,37 százalék, a részvények szélesebb körét felölelő S&P500 index 0,25 százalék mínuszban volt, miközben a technológiai papírok Nasdaq Composite mutatója 0,09 százalék csökkenést jelzett.