Lezárta a szerb bankvásárlást az OTP

Az OTP leánybankja, az OTP banka Srbija pénteken lezárta a szerbiai Vojvodjanska banka (Voban) megvásárlását - közölte a bank az MTI-vel pénteken.

Az OTP Bank a Budapesti Értéktőzsde honlapján közölte, hogy az OTP banka Srbija és az eladó, a Group of National Bank of Greece (NBG) pénteken pénzügyileg is lezárták azt a tranzakciót, melynek eredményeként az NBG szerbiai leánybankjában, a Vobanban, valamint az NBG Leasingben fennálló 100 százalékos tulajdoni részesedés, valamint további, az NBG érdekeltségébe tartozó, szerbiai kitettségek az OTP banka Srbija tulajdonába kerültek.

A tranzakció augusztusi bejelentésekor az OTP azt közölte, hogy a vételár 125 millió euró, mintegy 38 milliárd forint körül várható.

Az OTP közölte: a 2016. végi adatok alapján a Voban a szerb bankszektor 9. legnagyobb szereplője, univerzális bankként a lakossági és vállalati szegmensben egyaránt aktív. Az akvizíció eredményeképpen az OTP csoport szerbiai piaci részesedése 5,7 százalékra nő, az integrált bank a mérlegfőösszeg alapján a 7. legnagyobb bank lesz Szerbiában. Az integrációt várhatóan 2019 második negyedévében zárják le. Az OTP Bank 2005 óta van jelen Szerbiában.

Az OTP augusztusi közleménye idézte Wolf Lászlót, az OTP Bank vezérigazgató-helyettesét, aki azt mondta: "az OTP banka Srbija az elmúlt években folyamatosan fejlődött, és várakozásaink szerint e pozitív tendencia továbbra is fennmarad, amelyhez a mostani akvizíció eredményesen járul hozzá". Wolf László emlékeztetett: az OTP stratégiai célja, hogy növelje piaci részesedését azokban az országokban, ahol jelen van.

Tavaly év végén a Vojvodjanska banka és a tranzakció tárgyát képező egyéb szerb eszközök mérlegfőösszege, konszolidált szinten 1,173 milliárd euró, bruttó hitelállománya 810 millió euró volt - írta az MTI.

A kép forrása: Shuttersock.

