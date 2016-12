Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Már a Nobel-díjas is aggódik, nem lesz ennek jó vége

Pszichológiával igen, a hatékony piacokkal viszont nem nagyon magyarázható az a túlfűtött optimizmus, ami az amerikai részvénypiacokon tombol az elnökválasztás óta - figyelmeztet Robert Shiller, Nobel-díjas közgazdász.

A részvénypiaci rally, amely Donald Trump elnökké választása óta tart csak pszichológiai okokkal - a túlfűtött lelkesedéssel a növekedési kilátásokkal kapcsolatban - magyarázható, a piac hatékony működésével viszont nem - mondta Robert Shiller, Nobel-díjas közgazdász a CNBC-nek adott interjújában. A Yale Egyetem tanára óva intett attól, hogy bárki túlságosan is abban bízzon, a jó idők soha nem érnek véget.

Ez leginkább olyan, mint a Coolidge elnöksége idején tapasztalt fellendülés volt. Tartott egy darabig, aztán nagyon rossz vége lett - emlékeztetett az 1920-as évek gazdasági fellendülésére a professzor, amelyet az 1929-es összeomlás és a nagy gazdasági válság követett. Persze van különbség Calvin Coolidge és Donald Trump között. Utóbbi sokkal ellentmondásosabb személyiség - tette hozzá.

Bár úgy véli, a mostani bikapiac a tőzsdéken inkább előbb ér majd véget, mint később, egyelőre nem tanácsolta a részvények eladását a befektetőknek. A mostani helyzetben én még mindig a portfólióm egy jelentős részét a piacon tartanám. Ugyanakkor vonakodnék azt mondani, hogy még érdemes ezeken a szinteken vásárolni. Elég vicces lenne valakinek, aki eddig nem fektetett be a piacon, azt mondani, erre ez most a legalkalmasabb időpont. Sokan vélik úgy, hogy a 20 ezres szint komoly ellenállást jelent a Dow Jones indexben, s hosszú ideig ennek foglyai lehetünk. Elég komoly esélye van most egy korrekciónak - figyelmeztetett.

Trump zseniálisnak bizonyult abban, hogy az emberek hatalmas csoportját tudta mozgósítani, s ez az elnöki székbe juttatta őt. Azt azonban nem tudom, hogy bárki is képes-e kezelni a hangulatot. A részvénypiacon túl figyelembe kell venni, hogy Trumpot az ingatlanbefektetések tették milliárdossá. Az általa közvetített stílus lényege, hogy nagy lábon kell élni, s ez a hozzáállás ha eluralkodik, további lendületet adhat az ingatlanpiacnak is - mondta a szakértő.

