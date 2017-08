"Megbüntette" a Facebook és a Google a pesszimistákat

A szkeptikus befektetők tömegével shortolják a drágának tartott amerikai részvényeket, köztük a legnagyobb amerikai technológiai papírokat, mint a Google, az Apple vagy a Netflix. Idén eddig nagyon fájdalmas volt ez a játék.

Lovas-Romváry András, 2017. augusztus 15. kedd, 19:46

Bár az S&P 500-as index technológiai cégek részvényeit tömörítő alindexe a múlt héten korrigált egy keveset, ennek ellenére még mindig 21 százalékot emelkedett az év eleje óta, s vezető szerepe volt az amerikai részvénypiac kiváló teljesítményében. A hegymenetben komoly szerep jutott az úgynevezett FAANG-részvényeknek, amelyek nem mások, mint a Facebook, Apple, Amazon, Netflix és a Google.

Eközben egyre tovább nő a szkeptikus befektetők tábora, akik szerint a részvények árazása már a fenntarthatatlan magasságokba emelkedett, s ennek megfelelően egyre többen shortolják a piac kedvenceinek számító részvényeket, azaz áresésükre játszanak. Ez azonban eddig meglehetősen drága mulatságnak bizonyult - írja összefoglaló elemzésében a Financial Times.

Kicsit aggódnak

Jó néhány tech-részvénynek komoly szerepe volt abban, hogy felfelé ment a piac, s a befektetők kezdenek egy kissé aggódni emiatt. Mivel a technológiai szektor vezette a felfelé menetet, nem lenne meglepő, ha most némi gyengeséget mutatna - mondta a lapnak Wayne Wicker, az ICMA-RC nyugdíjalap befektetési igazgatója.

Az S3 Partners pénzügyi elemzőcég összesítése szerint a 20 leginkább shortolt amerikai részvény mintegy fele technológiai, a rájuk megnyitott eladási pozíciók állománya a múlt hónapban további 1,4 milliárd dollárral emelkedett, s mára elérte a 41 milliárd dollárt. A 10 leginkább shortolt részvény között szerepel a Google, az Apple, a Netflix, az Amazon, az Intel és a Facebook, az első 20 között helyet kap még az IBM, a Microsoft, a Priceline és az Nvidia is. Ha az elektromos autókat gyártó Teslát is technológiai cégként kezeljük, akkor a short-állomány értéke meghaladja már az 50 milliárd dollárt is.

Érthető

Még sosem láttunk ilyen, több száz milliárd dolláros értékű cégeket ilyen gyorsan növekedni, így érthető, ha a befektetők egy része szkeptikus a jelenséggel kapcsolatban, különösen igaz ez a Teslára - mondta a lapnak Eric Bannasch, a Canadian Capital nevű technológiai cégekre fókuszáló hedge fund alapítója.

Ez mindenestre meglehetősen fájdalmas stratégia volt eddig az idén. A 3S adatai szerint annak ellenére, hogy a múlt héten jó néhány nagy technológiai részvény árfolyama korrigált, a 10 legjobban shortolt részvényen az eladási pozíciók vesztesége összesítve elérheti már a 7,7 milliárd dollárt január eleje óta.