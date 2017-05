Megérkezett az FHB-ajánlat - sokan csalódottak lesznek

Megérkezett az FHB Bank részvényeire a nyilvános vételi ajánlat, az ajánlati ár a tőzsdén forgó részvények esetében 533 forint részvényenként. Volt, aki többre számított, ráadásul az ajánlattevők ha tehetik, ki is szorítanák a többi részvényest, ami tőzsdei kivezetéssel járna.

Lovas-Romváry András, 2017. május 29. hétfő, 21:13

Az FHB Bank hétfő esti tájékoztatása szerint a Magyar Takarékszövetkezeti Bank nyilvános vételi ajánlatot nyújtott be jóváhagyásra a Magyar Nemzeti Banknak. A vételi ajánlat a tőzsdén is forgó részvények esetén részvényenként 533 forint, a B sorozatú, tőzsdén nem forgó részvényeknél szintén 533 forint az ajánlott ár, míg a C sorozatú, ezer forintos névértékű részvényeknél ez 5330 forint.

Az FHB már múlt héten tájékoztatott arról, hogy május 22-én hatályba lépett a Takarékbank és a társaság további huszonegy, a szövetkezeti hitelintézeti integrációhoz tartozó részvényese között létrejött úgynevezett összehangolási megállapodás. E megállapodás alapján a résztvevők a tőkepiaci törvény szerint összehangoltan eljáró személyeknek minősülnek, ezáltal nyilvános vételi ajánlattételi kötelezettségük keletkezett az FHB Jelzálogbank által kibocsátott, nem az összehangoltan eljáró személyek tulajdonában levő részvényekre.

A Takarékbank április 26-án megtartott közgyűlési határozatai szerint a részvényesek egyetértettek a szövetkezeti hitelintézetek integrációjának stratégiai céljaként azzal, hogy a társaság és az integráció hitelintézet tagjai az FHB Jelzálogbank 100 százalékos tulajdonosai legyenek.

Egyetértettek azzal is, hogy amennyiben előállnak a nyilvános, kötelező vételi ajánlat törvényben írt feltételei, a társaság az FHB Jelzálogbank-tulajdonos szövetkezeti hitelintézetek nevében eljárjon, és az ehhez szükséges eljárásokat kezdeményezze, beleértve ebbe a szükséges megállapodások megkötését, valamint azt, hogy a megállapodás terjedjen ki a kiszorítási eljárásra, továbbá az FHB Jelzálogbank tőzsdei kivezetésére is - derül ki a Takarékbank honlapján közzétett közgyűlési határozatokból. A közgyűlés egyben felhatalmazta a Takarékbank igazgatóságát az ennek végrehajtásához szükséges eljárások lebonyolítására és a megállapodások megkötésére.

Sokan csalódhattak

Az ajánlati árfolyam maga valószínűleg csalódást jelenthet a piaci szereplők egy részének, az ugyanis a részvények 180 napos forgalommal súlyozott tőzsdei átlagárfolyamát veszi alapul, mint minimális ajánlati árfolyamot, s ez számításaik szerint 533 forint részvényenként. Az FHB részvények ennél magasabb árfolyamon cseréltek gazdát a BÉT-en az elmúlt napokban.

A fő problémát a várható ajánlati árfolyam meghatározásánál az jelenthette, hogy az FHB Banknak nem túl egyszerű a részvénystruktúrája, a tőzsdére bevezetett A sorozatú részvények mellett vannak B és C sorozatú részvényei is. Ezek közül a B sorozat névértéke az A sorozathoz hasonlóan 100 forint, a C sorozaté viszont 1000 forint.

Így jött ki az ár

A tőkepiaci törvény, amely alapján az ajánlat született minimális árszintként előírja az utolsó éves, vagy féléves jelentésben szereplő saját tőke egy részvényre eső összegét. A szokás szerint nem minden helyzetre felkészült törvényalkotók azonban nem fogalmaznak egyértelműen, hogy hogyan is kell kiszámolni, ezt az egy részvényre eső sajáttőke-értéket. Az ajánlattevő jelen esetben nyilván a számára kedvezőbb verziót alkalmazta, amely szerint a saját tőke/jegyzett tőke arányát kell a különböző névértékű részvény-sorozatoknál alkalmazni, s ez alapján 531 forint az egy részvényre eső saját-tőke összege.

Az általunk megkérdezett szakértők közül volt azonban olyan is, aki szerint a törvényt lehet úgy is értelmezni - bár jóval kevésbé tűnik logikusnak -, hogy a saját tőkét el kell osztani az összes részvény darabszámával, ebben az esetben jóval magasabb, 694 forintos árfolyam adódna.