Megfizetnek az édesszájúak - Drága marad a csokoládé

Hiába érte el tízéves mélypontját a kakaó világpiaci ára, egy évig még biztosan nem lesz olcsóbb a csokoládé. Amíg a cukor drága vagy nem tudják helyettesíteni, addig minden marad a régiben.

Július közepére tízéves mélypontra süllyedt a kakaóbab világpiaci ára. Az év elején és a tavasszal ugyanis hiába jelentek meg hírek arról, hogy a legnagyobb exportországokban - így Ghánában és Elefántcsontparton - a rossz időjárási körülmények miatt kisebb lesz a terméshozam, most még sincs, aki megvegye a terméket. A Nemzetközi Kakaószövetség (International Cocoa Organization - ICCO) már márciusban is azt jelezte előre, hogy a kakaó világpiaci kínálata hosszabb ideig meghaladhatja a keresletét.

A prognózis beteljesítette önmagát: folytatódott a kakaó árának 2016 áprilisa óta tartó csökkenése. Az akkori, 3150 dolláros tonnánkénti ár idén februárig 2200 dollár alá esett, majd az ICCO előrejelzésére a következő másfél hónapban további 400 dollárral zuhant, így május elején már 1800 dollárba került a kakaó tonnája. Azóta nagyon enyhe drágulás tapasztalható: szerda este 1918 dollárra emelkedett a tonnánkénti felvásárlási ár.

Egyéves szerződések előre

A nagy felvásárlók akár már egy évvel korábban lekötötték a gyártáshoz felhasznált kakaómennyiséget. Akkor még magasabb volt az ár, emiatt sokan lehetnek most idegesek - adott magyarázatot a Napi.hu-nak Benke Anna a Magyar Édességgyártók Szövetségének titkára, hogy miért nem változtat a jelenlegi kínálati bőség a csokoládé árán.

Egy másik oka is van, hogy miért nem lett olcsóbb a termék és miért nem várható ez a közeljövőben sem: a cukor az elmúlt háromnegyed évben szinte folyamatosan drágult, márpedig ez a csokoládé másik fontos alapanyaga. A szakértő elmondta, nemcsak édesebb lesz tőle, hanem a minőségét is jelentősen befolyásolja. Bár az EU próbálja elérni, hogy egyre kevesebb cukrot egyenek a fogyasztók, azonban a selymes textúrát egyelőre ez adja meg.

Egyelőre csak kísérletek vannak arra, hogy az édesítőszerek mellé milyen anyag kerüljön, amely megőrzi a jellegzetes állagot. Valószínűleg a gyártók a jövőben inkább a kiszerelések méretét csökkentik majd, ha az unió szigorít - tette hozzá Benke Anna.

Elmaradhat az ígért növekedés

A mostani árcsökkenésben az ICCO szerint annak is fontos szerepe volt, hogy az indiai és a kínai kereslet növekedése is elmaradt a várttól. Az édességgyártók ugyanis évek óta várják, hogy a világ két legnépesebb országába betör majd a csokoládémánia - ez azonban egyelőre nem következett be.

Részben mert Indiában az év legnagyobb részében túl meleg van, miközben az életszínvonal az ország nagy részén alacsony. Keveseknek van az otthonában hűtőszekrény, a csokoládénak pedig megvan az a "rossz" tulajdonsága, hogy olvad. Benke szerint itthon is tapasztalható, hogy nyáron, amikor 30 Celsius-fok felé emelkedik a hőmérséklet, az emberek, ha édességre vágynak, inkább fagylaltot vásárolnak.

