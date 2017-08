Megjött a figyelmeztetés: még nem késő eurót venni

Több mint két éves csúcsára erősödött az euró a dollárral szemben a múlt héten. Ahogy az lenni szokott, előkerültek azok a szakértők, akik szerint a közös európai deviza január óta tartó erősödése csak a kezdet, s egy sokkal hosszabb dollárgyengülési ciklus elején járunk csak. Ha a történelem ismétli önmagát, még igaz is lehet a jóslat.

Lovas-Romváry András, 2017. augusztus 8. kedd, 07:08

A múlt héten 1,19 fölé emelkedett az euró/dollár keresztárfolyam, a közös deviza ez előtt utoljára 2015 januárjában volt ennyire erős az amerikai fizetőeszközzel szemben. Az euró a dollárral szemben így már több, mint 15,5 százalékot erősödött idén. Emlékezetes, január első hetében az euró évtizedes mélypontot ütött a dollárral szemben, s az 1,03 körüli árfolyamoknál számos szakértő vizionálta azt, hogy a dollár erősödő trendje kitarthat, s hamarosan a paritás alatti árfolyamokkal kell megbarátkozni.

Most, hogy az dollár nem hallgatott az előrejelzésekre, s rendületlen gyengülést mutatott be az év első felében, megjelentek az olyan vélemények, amelyek szerint inkább az euró ciklikus erősödése lehet a jellemző a következő években, s a szakértők számos érvet sorakoztatnak fel ennek bizonyítására.

Ezeket foglalta viszonylag jól össze Ardavan Mobasheri, a Richmond Egyetem tanára, az ACIMA Private Wealth befektetési igazgatója a CNBC.com-on megjelent írásában. A szakértő emlékeztet arra, hogy az elmúlt két évet az euró/dollár keresztárfolyam az 1,05 és 1,15 között meghúzódó sávban töltötte. Ő úgy véli, hogy az euró dollár keresztárfolyam historikusan jellemzően hosszabb ciklusokat élt át, melyek legalább hat évig tartottak, s hol a dollár, hol az euró ciklikus erősödése jellemezte ezeket az időszakokat.

Eljött az erős euró ciklusa

Ez alapján ő arra a következtetésre jut, hogy most évekre vége lehet a gyenge euró időszakának, s ismét a dollár gyengülése lesz hosszabb időszakon keresztül is a jellemző. Az előző két, dollár erősödéssel jellemzett időszak egyébként - ha az euró elődjének, az ECU-nek a dollárral szembeni árfolyamát is a grafikonra helyezzük - 6,25 és 7,75 évig tartott.

Az ezt követő időszakokban azonban ha több év alatt is, az eurónak mindig sikerült visszaerősödnie a dollárral szemben annyit, mint amennyit a ciklus gyengülő szakaszában elveszített értékéből az amerikai fizetőeszközzel szemben. Mobesheri úgy véli, hogy most ismét az euró erősödés többéves periódusa következhet.

Ennek okaként természetesen fundamentális okokat is felsorol, ezek szerinte a két régió várható gazdasági teljesítménye, az alkalmazott monetáris politikák közötti időbeni eltolódás, illetve a nemzetközi kereskedelem.

Erősödő eurózóna

Az első legfontosabb érv szerinte az, hogy az eurózóna gazdasága nagyon úgy tűnik, a következő években túlteljesítheti az amerikait. Ennek oka, hogy Európa a jelenlegi gazdasági ciklusban egyelőre lemaradásban van az Egyesült Államokhoz képest, s gazdasága még csak most indul be igazán a fellendülés útján.

Az amerikai gazdasághoz való konvergenciája lendületet kap, nem csak a növekedés, de a munkanélküliség és a fogyasztói bizalom tekintetében is, mindezt akkor, amikor véleménye szerint az amerikai gazdaságban hamarosan negatív fordulat következhet be.

Máshol járnak a jegybankok

Nem csak a gazdasági ciklus tekintetében, de a jegybankok monetáris politikai ciklusában is máshol jár a két régió. A Fed már elkezdte a monetáris szigorítást, s vélhetően azt hamarabb is abba fogja hagyni majd, mind az ECB. Ez utóbbi még a lazítási fázisban tart, s csak később kezd el szigorítani, s amikor ez a szigorítás beindult, akkor a monetáris politikai területén is meg lehet majd figyelni az előbb említett konvergenciát.

A protekcionizmus rátesz egy lapáttal

A szakértő szerint ráadásul a fent felvázolt folyamatokra csak rá fog erősíteni az Egyesült Államok megváltozott hozzáállása a nemzetközi kereskedelemhez. Míg az Európai Unió arra törekszik, hogy a brexit okozta sebeit a Kínával, Japánnal és más régiókkal erősödő kereskedelmi kapcsolatokkal enyhítse, addig az Egyesült Államok kilép, vagy gyengíti jelenlegi kereskedelmi kapcsolatait. Ha ez nem megy, a készülő egyezmények aláírását késlelteti, vagy büntetővámokkal fenyeget egyes partnereket.

Az amerikai kormányzat hozzáállása az eddig szabad kereskedelem helyett a fairnek nevezett, vagy egyenlő kereskedelem irányába mozdult el. Ehhez azonban gyengébb dollár kell, hogy a gyenge árfolyamon keresztül tehessen szert relatív előnyre kereskedelmi mérlegének kiegyensúlyozottabbá tételéhez.

