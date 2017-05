Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Megjött a jelzés, véget ért a magyar csoda

Komolynak vehető technikai jelzés érkezett arra vonatkozóan, hogy véget ért egy újabb aranykor a Budapesti Értéktőzsdén. A BUX index ismét alulteljesítővé válhat a vezető tőzsdékkel szemben.

Komolynak vehető technikai jelzés érkezett arra vonatkozóan, hogy a május eleji korrekció túllőtt a célon a Budapesti Értéktőzsdén. A BUX index DAX indexszel szembeni relatív erő mutatója letörte korábbi mélypontját és ezzel arra adhatott jelzést, hogy véget ért a magyar részvénypiac felülteljesítése a német részvénypiaccal szemben. A jelzés ezúttal ugyan nem teljesen egyértelmű, de ha hinni lehet neki, ideje kiszállni a magyar részvényekből és helyette máshol nézelődni. Ez persze nem jelenti azt, hogy azonnali hatalmas áresésre kéne felkészülni a Budapesti Értéktőzsdén, csak annyit, hogy a jövőben a német részvényeket érdemesebb lehet a portfólióban tartani, mint a magyarokat.

Mit jelent a relatív alulteljesítés és felülteljesítés?

A relatív erő mutató - RS, nem összekeverendő a népszerű RSI mutatóval - két befektetési termék árfolyamának egymáshoz képesti elmozdulásait vizsgálja. Egy felülteljesítő trendben a felülteljesítő eszköz árfolyama középtávon nagyobbat emelkedik és kisebbet esik, mint a másik eszközé. Alulteljesítő trendben fordítva. A relatív erő mutatóból rajzolt historikus grafikon a technikai elemzés alapvető szabályszerűségeit mutatja. emelkedő trend esetén magasabb csúcsok és magasabb mélypontok alakulnak ki a grafikonon, csökkenő trend esetén fordítva. A trend meglétét mindaddig feltételezni kell, amíg a trend meg nem fordul.

Az emelkedő trend végét az jelzi, ha a mutató egy korábbi mélypontnál mélyebb mélypontra süllyed. Mivel a grafikonon, különösen egy olyan időszakot követően, amikor az adott árfolyam (vagy mutató) oldalazik több egymáshoz közelálló mélypont is kialakulhat, illetve más esetekben is előfordulhat, hogy a jelzés nem teljesen egyértelmű, a technikai elemzés szűrőket használ. Az egyik ilyen az úgynevezett bázispontok kialakítása. Ilyen bázispontnak tekinthető emelkedő trend esetében egy olyan mélypont, ami egyéb más kritériumok mellett a következőnek kell megfeleljen:

1. Az árfolyam innen indulva legalább 10-15 százalékot emelkedjen.

2. Az árfolyam innen indulva új csúcsra érkezzen, amely legalább 3 százalékkal magasabb az előző csúcsnál.

Ha mindkét kritériumot komolyan vesszük, akkor a tavaly augusztusi mélypont tekinthető ilyen bázispontnak a grafikonon, a 0,8575-ös értékkel. A mostani "relatív alulteljesítés" során május negyedikén 0,8183-ig esett a mutató.



Napi.hu Lehetséges mélypontok és trendfordulós jelzések

Ez az emelkedő trend végét jelzi, ami annyit jelent, hogy a mutatóban ezentúl alacsonyabb mélypontok és csúcsok kialakulására lehet számítani.

A gyakorlatban ez annyit jelent, hogy most már nem lehet arra számítani, hogy a BUX index felülteljesíti a DAX indexet. Azaz, az emelkedő időszakokban annál kisebb mértékben fog emelkedni, az esések idején viszont túl is teljesítheti azt.

Jön az összeomlás Budapesten?

Ez nem jelenti azt, hogy a részvényárfolyamok összeomlására kellene számítani a Budapesti Értéktőzsdén. Jó példa erre például a pénzügyi válság kirobbanását megelőző időszak. A BUX index már 2005 októberétől kezdve alulteljesítő trendben volt a DAX-szal szemben, a világ tőzsdéin ennek ellenére még javában tartott a 2003-ban elindult bikapiac. A BUX index 2005 októberétől 2007 júliusáig elért csúcsáig mintegy 50 százalékkal emelkedett forintban (s euróban mérve is), a DAX viszont euróban mérve ebben az időszakban 70 százalékkal kapaszkodott feljebb.

Tehát az is nyerni tudott, aki magyar részvényekben maradt, csak éppen nem annyit, mint a német részvényindexet vásárolta meg. Így ha megmarad a bika a vezető tőzsdéken, az még simán eredményezhet továbbra is emelkedő részvény árfolyamokat Budapesten is.



Napi.hu A relatív teljesítmény hosszabb távon

Arra azonban, hogy egy medvepiacon mennyire számíthat a negatív relatív teljesítmény a közvetlenül ezután következő időszak a példa. 2007 nyarától a 2009 márciusi mélypontig a DAX euróban 56 százalékot, míg a BUX ezalatt 75 százalékot zuhant.

Persze nem egyértelmű

A jelzés akkor válhat falssá, ha a mélypontot nem itt, hanem egy másik mélypontnál, a tavaly augusztus 0,825-ös értéknél jelöljük ki, ekkor ugyanis nem tört át lefelé még a kritikus szint. Azonban a technikai elemzésben nem árt ragaszkodni a szigorú kritériumrendszerhez, s ez arra utal, hogy jó eséllyel véget érhet a csoda a BÉT-en, azaz az az időszak, amikor jobb volt magyar részvényeket tartani, mint bármi mást.

A felülteljesítésre egyébként a jelzés még 2015. augusztusában érkezett, akkor 0,67 körüli RS értéknél. A csúcs az RS mutatóban tavaly november végén jött el, közel 0,95-ös értéknél. Ezalatt a 15 hónap alatt 41 százalékkal teljesítette felül a BUX a DAX-ot euróban számolva. Ezzel egyébként nagyjából jól illeszkedik a korábbi években tapasztalt hasonló ciklusokba. Az elmúlt 15 évben három felülteljesítő ciklusa volt a BUX-nak, akkor a pozitív jelzés megérkezésétől a csúcsig számolva 14, 15 és 10 hónap telt el, az átlagos felülteljesítés mértéke 72 százalékos.

A cikk témájával bővebben foglalkozik a június 8-ai tőzsdekonferencia:

