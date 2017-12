Megjöttek a várva várt bejelentések a Mészáros-cégtől

A Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó Konzum Nyrt. keddi bejelentése szerint a Konzum PE Magántőkealap egy csomó szállodaipari érdekeltséget apportál majd a Konzumba, cserébe Konzum részvényeket kap. Eközben a Konzum tőkét emel a szintén tőzsdén jegyzett CIG Pannónia biztosítóban is, annak közel 25 százalékos tulajdonosává válhat, és a CIG viszontvásárol majd egy nagy adag Konzum részvényt.

Fény derült a Konzum és a CIG részvények kedd reggeli tőzsdei felfüggesztésének okára. A Konzum bejelentései szerint egyrészt egy bonyolult tranzakció sorozat végén a CIG Pannónia Biztosító közel 25 százalékos tulajdonosává válhat, cserébe a CIG vesz egy csomó Konzum részvényt. Ezzel egy időben a Konzum kezelésében lévő Konzum Magántőkealap egy csomó szállodaipari érdekeltségét apportálja a Konzumba törzsrészvényekért cserébe. De vásárolnak egy szállodaipari céget a Leisztinger Tamás érdekeltségében lévő Forrástól is.

A Konzum a következőket közölte a CIG Pannónia tranzakacióval kapcsolatban:

"A Konzum Befektetési és Vagyonkezelő Nyrt. (Konzum Nyrt.) 350 forintos részvényárfolyamon, 8 213 107.000 forintos tőkeemeléssel 24,85 százalékos tulajdont szerezhet a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.-ben (CIG Pannónia Nyrt.). A BÉT honlapján közzétett rendkívüli tájékoztatás szerint a Konzum PE Magántőkealap emellett új részvények forgalomba hozatalával 3 000 forinton rögzített árfolyamon 1 368 851 darab részvényt értékesít a CIG Pannónia Nyrt.-nek. A tranzakciók lezárásához a CIG Pannónia januári közgyűlésének jóváhagyása mellett a Magyar Nemzeti Bank (MNB) felügyeleti eljárása is szükséges.

A Konzum Nyrt. számára a CIG Pannónia Nyrt.-ben tervezett több mint 8,2 milliárd forintos tőkeemeléshez, illetve 24,85 százalékos tulajdon megszerzéséhez szükséges forrást fele részben a Konzum PE Magántőkealap biztosítja. Az alap követelését 3 000 forintos részvényárfolyamon kibocsátott új részvények zártkörű forgalomba hozatalával egyenlíti ki a Konzum Nyrt. Az ily módon forgalomba hozott 1 millió 368 851 darab új részvényt a Konzum PE Magántőkealap 3 000 forintos meghatározott árfolyamon értékesíti a CIG Pannónia Nyrt.-nek. Az ügylettel az életbiztosító a jelenleg kibocsátott és ezen tranzakció által forgalomba hozott részvények darabszámához viszonyítva 6,16 százalékos tulajdont szerezhet a Konzum Nyrt.-ben. A tranzakciók végrehajtásához CIG Pannónia részvényeseinek döntése szükséges, ezért a kedden a biztosító társaság igazgatósága rendkívüli közgyűlést hívott össze. A január 19-i közgyűlési döntést követően a CIG Pannónia fölötti 24,85 százalékos tulajdon megszerzéséhez az MNB felügyeleti jóváhagyása is szükséges.

Miért érdekes a CIG?

A CIG Pannónia Nyrt. a magyar biztosítási piac egyik legnagyobb hazai tulajdonú független szereplője. A VKB vagyon- és életbiztosítójának 2016 év végi megvásárlását követően a CIG az egyik legjelentősebb növekedési potenciállal rendelkező biztosító, amely a hazai biztosítási piac jövőbeli konszolidálójává válhat.

A Konzum Nyrt. számára a bank, biztosítási, pénz- és tőkepiac kiemelt befektetési területek és ezen szegmensekben a társaság komoly növekedési potenciált lát. A Konzum Csoport az MKB Bank Zrt. fölötti 49 százalékos befolyás megszerzését követően, a CIG Pannónia Nyrt.-vel tervezett kölcsönös tulajdonszerzés a Konzum Nyrt. számára olyan hosszú távú stratégiai együttműködés, amely maximálisan illeszkedik a társaság befektetési politikájába.

A CIG Pannónia Nyrt. vezetősége az elmúlt években komoly lépéseket tett a nyereséges működés megteremtésére. A 2014-es stratégia váltást követően a társaság stabil nyereséggel működik és a jelenlegi piaci viszonyok mellett kiszámítható növekedési pályára állt. A Konzum Nyrt. maximálisan támogatja a CIG Pannónia Nyrt. menedzsmentjét a növekedési célok elérésében, a tranzakcióból származó 4,1 milliárdos forrás pedig a CIG Pannónia Nyrt. számára további akvizíciókon keresztül történő növekedéshez biztosíthat jelentős forrást."

A gyors bővülés motorja

Még tavaly októberben jelentették be, hogy a tőzsdén lévő életbiztosító az MKB Életbiztosító 99, a tulajdonában álló CIG EMABIT vagyonbiztosító pedig az MKB Vagyonbiztosító 99 százalékát vásárolja meg. A GVH és az MNB is jóváhagyta a lépést, majd márciusban az igaztgatótanács hatékonysági okokból a szerzemények beolvasztásáról döntött. Az áprilisban a közgyűlés által is elfogadott beolvadástól másfélszeres bővülést vártak.