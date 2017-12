Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Megtalálták a bitcoin zuhanásának felelősét

Hatalmasat esett karácsony előtt a bitcoin árfolyama, mostanra azonban ismét erőre kapott a kurzus. A Bloomberg szerint az amerikai adózási szabályokban tervezett változás lehet felelős a zuhanásért.

Meglehetősen vad mozgásokat mutatott be az elmúlt hetekben a bitcoin árfolyama. Miután december eleje óta néhány nap leforgása alatt a 10 ezer dolláros szint áttörése után 20 ezer dollár közelébe száguldott, a múlt héten 10 800 dollárig zuhant vissza, majd 16 ezer dollár fölé pattant vissza.

A vad árfolyammozgásokra az egyik magyarázat a Bloomberg tudósítása szerint az amerikai adózási szabályok tervezett változtatása lehet. Ha életbe lépnének a változtatások a tervezett formában, akkor a bitcoin tulajdonosainak nem csak akkor kellene adózniuk a kriptodevizán elért árfolyamnyereségeik után, ha azon valamilyen árut vásárolnak, hanem akkor is, ha a bitcoin eladásából származó összeget egy másik kriptodevizába kívánnák befektetni.

Adózási szempontból egyébként is meglehetősen nagy a bizonytalanság a bitcoin körül, a hírügynökség szerint az amerikai hatóságok eddig a kriptodevizákat nem fizetőeszközként, hanem olyan befektetési termékként kezelték, mint például az arany és az ingatlan - most ez is megváltozhat.

Ugyanakkor az egyik, kriptodevizákba való befektetésre szakosodott cég szakértője szerint az adóváltozások nem nagyon érdeklik a befektetőket. Szerinte ugyanis a bitcoinba fektető emberek egy jelentős része azt sem tudja, hogy mit vásárol, s így nem valószínű, hogy annak adózási vonzatait alaposan tanulmányoznák.

