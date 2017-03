Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Megy a kavarás Mészáros tőzsdei cégei körül

Kiderült, miért függesztették fel hétfőn a Mészáros Lőrinc tulajdonában lévő Konzum Nyrt. részvényeinek, valamint múlt csütörtökön az Opimus Group Nyrt. részvényeinek kereskedését a Budapesti Értéktőzsdén.

A BÉT-en közzétett dokumentumok alapján:

a Konzum Management Kft. az összes Opimus-részvényét eladta a Konzum PE Magántőkealapnak, így a cégben gyakorolt mindenfajta befolyása megszűnt. A Konzum PE így 10,53 százalékos részesedést szerez az Opimus Group Nyrt.-ben - írja az Index.

A Konzum PE Magántőkealap ezen kívül még 14 százalékos részesedést vesz az Opimusban a Konzum Management Kft.-től. A szekszárdi fideszesekhez köthető Status Capital Befektetési Zrt. is 8,4 százalékos részesedést szerzett a Konzum Management Kft.-ben.

A Konzum Management Kft. az Opimusban 15,86 százalékos részvénycsomagot fog szerezni.

Mészáros Lőrinc ajánlatot tett egy 7,47 százalékos Opimus-részvénycsomagra is.



Az átszervezés után a Konzum-csoportnak összesen 40,4 százalékos részesedése van az Opimusban, Mészáros Lőrinc pedig a cég 24,37 százalékát tulajdonolja, amennyiben az ajánlatát elfogadják - összesített a portál.

Mészáros Lőrinc február végén vett 19,57 százalékos részesedést a Konzum Nyrt.-ben. A Konzum Nyrt. további nagytulajdonosa Jászai Gellért. A hozzá tartozó cégcsoport vette meg 2016 októberében a Hunguest-hotelláncot Leisztinger Tamástól. A hotelbizniszbe is beszálló Mészáros Lőrinc korábban a Demokratának azt nyilatkozta: megkérte barátját, Jászai Gellértet, hogy az ő szállodáit is vegye be a Hunguest rendszerébe - írta az Index.