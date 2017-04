Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Mészáros Lőrinc gyermekei beülhetnek a Konzum igazgatóságába

A Hunguest-szállodákat közvetve tulajdonló Konzum Nyrt. igazgatósága öttagúra bővül, három pozícióra Mészáros Lőrinc három gyermekét javasolják.

A Konzum Nyrt. egyik igazgatósági tagja, Forczek László lemond igazgatósági tagságáról, továbbá a Konzum két igazgatósági tisztséget alapít, a megüresedő pozíciókba Mészáros Lőrinc három gyermekét, Mészáros Ágnest, ifj. Mészáros Lőrincet és Mészáros Beatrixot választhatja meg a közgyűlés - derül ki a Konzum április 26-ára összehívott közgyűlésének előterjesztéséből. Az igazgatóság elnökének tiszteletdíja havi 50, az igazgatósági tagok tiszteletdíja havi 35 ezer forint - írja a Portfolio.hu.

Az öttagú igazgatóság másik két tagja Jászai Gellért és Linczényi Aladin Ádám. Mészáros Lőrinc gyermekei egyéb családi cégekben is vezető beosztást töltenek be.

Február végén jelentette be a Konzum, hogy Mészáros Lőrinc 19,57 százalékos részesedést vásárolt a vállalatban, ez a bejelentés pedig alaposan megmozgatta a Konzum árfolyamát, kevesebb mint két hét alatt 57 forintról 204 forintra emelkedett az árfolyam - írja a szakportál.

Ezzel párhuzamosan egy másik hazai tőzsdei cég, a BUX indexben is szereplő Opimus Group Nyrt. árfolyama is nagyot emelkedett, miután kiderült, Mészáros Lőrinc abban a cégben is tulajdonos lett. A BÉT honlapján tett bejelentések alapján Mészáros tovább növelné a két cégben a részesedését, az Opimusban magánszemélyként összesen 24,37 százalékra, a Konzum érdekeltségei (Konzum PE Magántőkealap, Konzum Management Kft.) összesen 40,4 százalékos tulajdont szereznének a vállalatban.

A Konzumból Mészáros Lőrinc és Jászai Gellért kivásárolták a korábbi nagytulajdonos Forlev Kft.-t, ezzel Mészáros Lőrinc 19,57 százalékos, Jászai Gellért pedig magánszemélyként 10,43 százalék, a Konzum PE Magántőkealapon keresztül pedig további 45 százalékos tulajdont szerezne az általa irányított vállalatban - emlékeztet a Portfolio.hu.

A Konzum Nyrt. érdekeltségébe tartozó Konzum PE Magántőkealap jegyzett tőkéje 15,75 milliárd forint. A régióban turisztikai, valamint pénzpiaci befektetésekre koncentráló alap legjelentősebb befektetése a Hunguest Hotels Szállodaipari Zrt., amelyben 71,13 százalékos közvetlen és közvetett részesedése van.