Mi hoz a piacoknak a török népszavazás eredménye?

Londoni pénzügyi elemzők szerint rövid távon megkönnyebbülést hozhat a piacokon a törökországi népszavazás eredménye, mivel úgy tűnik, csökkent az előrehozott választások és így a további elhúzódó politikai bizonytalanság kockázata - írja az MTI.

Mivel igen szűk volt az alkotmányos reform támogatottságának többsége, túl kockázatos lenne Recep Tayyip Erdogan államfő és a kormányzó AKP párt számára az előrehozott választások esetleges kiírása ilyen ingatag támogatottsági háttérrel - írták a JP Morgan londoni elemzői hétfői helyzetértékelésükben. Ha a politikai bizonytalanság a következő időszakban valóban csökken, az felszabadíthatja az eddig elfojtott keresletet és ez jót tehet a török gazdaság növekedési dinamikájának.

Az előrehozott választások kilátása keltette bizonytalanság múltával a török jegybankra nehezedő politikai nyomás is enyhülhet, a jegybank valóra válthatja azt az ígéretét, hogy az inflációs dinamika javulásáig feszesen tartja a likviditási politikát - jósolták a JP Morgan elemzői. Június végéig nem várható a jegybank feszes likviditási alapállásának módosulása. Ebben környezetben befektetői megkönnyebbülést tükröző erősödés várható rövid távon a török befektetési termékek piacain.

Törökország az egyetlen gazdaság a JP Morgan által vezetett GBI-EM GD feltörekvő piaci kötvényindex-portfolióban, amelynek szuverén eszközei az év eddigi szakaszában negatív megtérülést produkáltak és a cég elemzői szerint ezt az alulteljesítést egyértelműen a népszavazás körüli eddigi bizonytalanság magyarázza. Ez a bizonytalanság "viszonylag piacbarát" módon megoldódott azzal, hogy az eredményből következtethetően az idén nem lesznek előrehozott választások Törökországban.

Ez arra ösztönözheti a befektetőket, hogy felszámolják a török eszközökben eddig elfoglalt - más magas hozamú feltörekvő piaci befektetési eszközportfoliókhoz képest nagyarányú - alulsúlyozási pozícióikat.

A Goldman Sachs (GS) elemzői szerint a piacokat nem fogja meglepni a török népszavazás eredménye, mivel a befektetők már nagy valószínűségű fejleményként beárazták az alkotmányos berendezkedés átalakítását pártolók győzelmét. Ennek alapján a török líra a referendum körüli bizonytalanság oldódására várhatóan erősödéssel reagál, de a ház azzal számol, hogy ez a hatás idővel valószínűleg halványulni kezd. A Goldman Sachs ennek alapján fenntartja azt az előrejelzését, hogy a török líra a következő tizenkét hónapban a 4 líra/dolláros árfolyamra gyengül a jelenlegi 3,65-70 líra körüli szintekről.

A Capital Economics szakértői is azt emelték ki hétfői helyzetértékelésükben, hogy legalábbis rövid távon az alkotmányos átalakításra igennel szavazók többsége a leginkább piacbarátnak tekinthető eredmény. A piac ugyanis az azonnali bizonyosságot részesíti előnyben, akkor is, ha egyébként aggályok merülnek fel a végrehajtói hatalom koncentrációja miatt, és azzal kapcsolatban is, hogy a fékek és ellensúlyok rendszerének fokozatos eróziója kikezdheti a gazdaságpolitikai döntéshozatal minőségét.

A török piacok és a líra rövid távú erősödésével számolnak. Hangsúlyozzák ugyanakkor, hogy véleményük szerint a népszavazási eredmény legalább annyi kérdést vet fel a befektetők számára, mint amennyit megválaszol.

E kérdések közé tartozik, hogy a szűk többségű győzelem Erdogan elnök politikáját a békülékenység felé tereli-e, vagy inkább felgyorsítja Törökország sodródását az önkényuralmi rendszer felé. A Capital Economics elemzői szerint ez utóbbi forgatókönyv különösen aggályos lenne, tekintettel Törökország jelentős külső kötelezettségeire.

A válaszra váró kérdések közé tartozik az is, hogy lazábbá válik-e a költségvetési, sőt esetleg akár a monetáris politika is a gazdasági növekedés serkentése érdekében a 2019-ben esedékes választások előtti időszakban. A elemzők véleménye szerint a referendumon elért többség csekély mivolta az ösztönzés esélyét növeli.

A költségvetési politika lazítására van valamelyes mozgástér, de egy esetleges jelentősebb monetáris ösztönzés azzal a kockázattal járna, hogy eladási hullám indul a török líra piacán - írja az MTI.

