Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Mindenki a nagy bejelentésre vár

A befektetők tűkön ülve várják Donald Trump keddi beszédét. Kiderülhet, a nagy tőzsdei lelkesedés indokolt volt-e a választások óta, vagy jöhet a hideg zuhany.

Kedden, magyar idő szerint este tart első ízben beszédet Donald Trump amerikai elnök a közösen ülésező Kongresszus előtt, s a befektetők tűkön ülve várják ennek részleteit. A részvénypiac ugyanis hatalmasat rallyzott az új elnök megválasztása óta, abban bízva, hogy az új kormányzat ígéretéhez híven az amerikai gazdaság fellendülését segítő intézkedéseket hozhat, kezdve az adócsökkentésektől egészen az infrastrukturális beruházások felfuttatásáig, azonban ezekről mindeddig meglehetősen kevés konkrétum látott napvilágot - írja összefoglaló elemzésében a Reuters.

A hírügynökség szerint elérkezett az ideje annak, hogy Trump immár pontos részleteket is eláruljon gazdaságpolitikájával kapcsolatban, s ne ragadjon le az általánosságok közlésénél. Utóbbi esetben ugyanis könnyen megfordulhat a hangulat a Wall Street-en - nyilatkozták a hírügynökségnek piaci szakértők.

Ha forex, akkor AlfaTrader. Magyar ügyfélszolgálat, angol befektetési számla biztonsága.

Ügyfeleknek VIP TraderSzoba tagság.



A cikk a CEMP cégcsoport szolgáltatását is népszerűsíti.

Mégis lesz valami?

Talán mégis lehet valamit várni a beszédtől, a frissen megválasztott amerikai pénzügyminiszter, Steven Mnuchin a Fox Newsnak még vasárnap azt ígérte, az elnök érinti majd a tervezett adóreform kérdését. Mnuchin szerint több részletet lehet majd megtudni a középosztály adóterhelését csökkenteni hivatott változásokról, az adórendszer egyszerűsítéséről, s arról, hogyan kívánják globálisan versenyképesebbé tenni az amerikai vállalatokat.

Trump eddigi megnyilatkozásai mindenesetre arra elegendők voltak, hogy mindenkori csúcsukra hajtsák az amerikai részvényindexeket. A Dow Jones Industrial Index múlt pénteken olyan hosszú nyerő szériát zárt a hetes záróárakat tekintve, amire 30 éve nem volt példa.

Azonban az összefoglaló szerint a részvények árazása mostanra nagyon magas lett, s egyre többen várnak korrekciót a piacon. Az S&P 500-as index átlagos P/E hányadosa már 18 a várt eredményekkel számolva, míg a historikus átlag alig 15 a Thomson Reuters adatai szerint.

Ezt szeretné hallani a piac

A piac egy konkrét adóreformról szóló javaslatot szeretne hallani, amelynek van esélye nem csak arra, hogy a republikánus, de arra is, hogy a mérsékeltebb demokrata képviselők támogatását is elnyerje. Ha a befektetők elkezdenek kételkedni abban, hogy Trump betartja ígéreteit, könnyen beindulhat egy akár 5 százalékot elérő zuhanás is - mondta Alan Gayle, a RidgeWorth Investment eszközallokációért felelős igazgatója.

Nem csak a reformok maguk, hanem azok tervezett időzítése is fontos lehet. Mnuchin múlt héten utalt arra, hogy az adókönnyítések már augusztusig életbe léphetnek. Ha ugyanis idén már nem lesz ezeknek hatása, az megint csak kifoghatja a szelet az emelkedésből. Érdekes lehet, hogy a határkiigazított adóval kapcsolatos tervekről - amelyek szerint az importhányad nem lenne levonható az adóalapból - hogyan nyilatkozik Trump. Erről ugyanis először meglehetősen vegyes jelzéseket küldött, múlt héten viszont már pozitívan beszélt róla.