Most akkor érdemes Waberer'st jegyezni?

Megérkezett az első elemzés a Waberer's részvénykibocsátásáról. Az Equilor szerint a kockázatok figyelembevételével érdemes lehet vásárolni, a papír ugyanis alulárazott az európai versenytársakhoz képest. Van azért olyan mutató is, ami szerint ez nem mondható el.

A Waberer's 5100 és 6300 forint közötti részvény-kibocsátása szorzószámos értékelés alapján alulárazott az európai versenytársakhoz képest, így a kockázatok mellett is vonzó lehetőséget kínál - vonja le a következtetést az Equilor elemzőinek anyaga a szállítmányozó cég most zajló részvényeladásával kapcsolatban. Az elemzés azért lehet érdekes a részvényvásárláson gondolkodóknak, mivel az átlagos befektető számára a több mint 400 oldalas, jórészt angol nyelvű kibocsátási tájékoztató alapján nehéz lehet eldönteni, jegyezzen-e a társaság részvényeiből.

Az elemzés összefoglalója szerint:

"A Waberer's további növekedését külső és belső tényezők egyaránt támogatják. A makrokép kedvező, hiszen az európai szállítmányozási ágazat várhatóan gyorsabb ütemben növekedhet, mint a teljes gazdaság,továbbá a közép-kelet-európai régió GDP-je a nyugat-európaihoz képest nagyobb mértékben bővülhet. A kereskedelmi szektorok közül az e-kereskedelem lehet a közúti fuvarozás egyik hajtómotorja, a várakozások alapján az elmúlt években látott pozitív trend fennmaradhat. A makrogazdasági tényezők mellett a Waberer's potenciális felvásárlása is elősegítheti a cég további növekedését. A lengyel Link akvizíciója jól illeszkedik a Waberer's üzleti és növekedési tervébe. A Waberer's menedzsmentje szerint a szinergiákkal 2020-ra körülbelül 7-9 százalékos éves EBITDA növekedést érhetnek el.

A cég pénzügyi eredményeinél a bevétel növekedése fenntartható, ugyanakkor az eredményesség javulása kulcskérdés. A lengyel vállalat felvásárlása akár meg is fordíthatja a marzsok csökkenését.

A Waberer's esetében a legfontosabb kockázatok az európai szabályozói környezet alakulása (Europe on the move), illetve a brexit kimenetele. Az uniós direktíva elsősorban a bérköltségeket, míg a hard brexit esetén életbe lépő határellenőrzés és a vámunió felbomlása a tranzakciós költségeket emelheti meg. A cég az említett kockázatokkal kapcsolatban egyelőre nem számol számottevő költségemelkedéssel, de ez a jövőben akár nagymértékben is változhat."

Az Equilor szakértői kitérnek arra is, hogy Waberer György kedd délután bejelentette, a Waberer's márkanév és cégnév használatának jogát az erről rendelkező szerződés lejártakor, azaz 2018 nyarán felmondja. Ők úgy vélik, ennek nem lesz közvetlen hatással a mostani kibocsátásra, tekintve, hogy az esemény csak 12 hónap múlva következik be, és ez idő alatt születhet részmegoldás az ügyben.

A brókercég szakértői EV/EBITDA, P/BV és ROE alapon hasonlították össze a kibocsátandó részvények értékeltségét nyolc a szektorban tevékenykedő és tőzsdén jegyzett társaság részvényeinek árazásával. (EV/EBITDA - EV a cégérték, amelyet a piaci kapitalizáció és a hitelek összegéből levonva a cég készpénzét és befektetéseit kapunk meg, EBITDa az amortizáció és kamatfizetések előtti üzemi eredmény, azaz kvázi a készpénztermelő képesség; P/BV - piaci kapitalizáció és könyv szerinti érték hányadosa; ROE - tőkearányos megtérülés).

Ebből az jött ki, hogy az EV/EBITDA alapján az iparági hányados 11,71-en áll, ehhez képest a Waberer's kibocsátásának árazásából adódó 6,9-es érték kifejezetten alacsonynak tekinthető. A Waberer's 2,9-es P/B hányadosa szintén jelentős diszkontot jelent a 3,81-es iparági átlaghoz képest.

Ugyanakkor a Napi.hu számításai szerint a Waberer's International eredményszerkezete egyvalamiben jelentősen eltér az Equilor által felkutatott nyolc iparági szereplőétől. Ez pedig az, hogy szokatlanul magas az EBITDA és az EBIT (tehát a működési eredmény) közötti eltérés. Míg az iparágban az EBITDA átlagosan az üzemi eredmény 1,55-szörösét teszi ki, addig a Waberer's esetében ez a szorzó négyszeres. Ezt valószínűleg a Waberer's iparági átlagnál jóval magasabb amortizációs tételei tehetik ki. Ebből az is következik, hogy ha az üzemi eredményt viszonyítjuk a versenytársakéhoz, már nem adódik ennyire vonzó árazás.

A kibocsátási ársáv alsó szélével és az Equilor által alkalmazott EV-t vagy a versenytársak részvényárfolyamaiból számolt piaci kapitalizációval számolva a Waberer's árazása inkább belesimul az iparági átlagba, sőt, annál jóval magasabb is. A piaci kapitalizáció/EBIT mutató számításaink szerint így 17,4, az iparági átlag 19,6. Az EV/EBIT mutató pedig kifejezetten magas, míg az átlag 18,7, addig a mi számításaink szerint a Waberer's esetében 27,8-as érték adódik (a nyolc másik cég a számításokban a Bollore, a DSV, a Panalpina, a Kühne&Nagel, az ID Logistic, az XP Logistics Inc., a Stef SA és a Logwin AG). Ez alapján már nem mondható el, hogy a többi szereplőhöz képest alacsony áron kínálnák a Waberer's részvényeket.

