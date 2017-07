Most indul csak igazán a szezon, az olajnak sokat köszönhetünk

A héten veszi kezdetét az amerikai gyorsjelentési szezon. Az eredmények szinte minden szektorban nőnek, de igazán sokat az olajipari szektornak köszönhet a piac.

2017. július 10.

A héten a nagybankok gyorsjelentéseivel kezdetét veszi az amerikai tőzsdén a gyorsjelentési szezon. A FactSet adatai szerint az S&P 500-as index kosarában szereplő cégek átlagos egy részvényre jutó nyereségére nem lehet majd panasz, az 6,5 százalékkal emelkedhet az előző év hasonló időszakához képest - írják összefoglaló elemzésükben az Equilor Befektetési Zrt. szakértői. Bár ez az előrejelzett szám kismértékű csökkenést jelent a múlt heti 6,6 százalékhoz képest, azonban a brókercég szakértői szerint általános a tendencia, hogy a jelentési szezon előrehaladtával ez az adat növekszik majd valamelyeset.

Az indexben szereplő szektorok többsége jól teljesíthetett az előrejelzések szerint a második negyedévben. Az Equilor szerint 11 szektorból 9 esetében növekedést vár a piac.

A második negyedévben az S&P 500 11 szektora közül 9 esetében várható pozitív elmozdulás az EPS (egy részvényre jutó nyereség) tekintetében, az összesített profitok 7,4 milliárddal nőhettek egy év leforgása alatt. A növekedés egy jelentős része az energetikai szektornak lesz köszönhető, tavaly ugyanis a kutató-termelő és az olajvezetékeket építő cégek is veszteségesek voltak, s most ők az emelkedő olajárak miatt nyereségbe fordulhatnak.

Az Erste Befektetési Zrt. szakértői is arra hívják fel a figyelmet, hogy az energetikai szektorban a nagy javulás az alacsony bázis miatt lesz tapasztalható. Ők kiemelik, hogy ha az energetikai szektort nem vennénk figyelembe, akkor a teljes indexre számolva a profitnövekedés üteme mindössze 3,8 százalékos lenne.

Az Equilor felhívja a figyelmet az IT-szektor várhatóan kiemelkedő teljesítményére. Itt az átlagos profitbővülés mértéke 10,5 százalékos lehet, a legnagyobb javulást a félvezetői szektor hozhatja.

A pénzügyi szektor ebben a negyedévben is a harmadik helyre futhat be. Július 14-én a JPMorgan, a Citigroup és a Wells Fargo is jelenteni fog az amerikai piacnyitás előtt, magyar idő szerint kora délután. A legutóbbi Fed stressz-tesztet követően a legnagyobb amerikai pénzintézetek bejelentették részvényvisszavásárlási osztalékprogramjaikat, valamint az egy részvényre jutó osztalék mértékének emeléséről döntöttek. Ennek értelmében a Citi 15,6 milliárd dollár értékben vásárol vissza és 0,32 dollárra emeli egy részvényre jutó osztalékát, a Bank of America 12 milliárd dollár, az American Express 4,4 milliárd dolláros részvény-visszavásárlási programmal jött elő, a JPM 19,4 milliárd dollárt költ erre a célra, miközben 0,56 dollárra emeli osztalékát- írják az Equilor szakértői.

Ugyanakkor az Erste elemzői fontosnak tartották hangsúlyozni, hogy a pénzügyi szektoron belül a biztosítótársaságok hozhatták a legnagyobb javulást. A szektor profitabilitása a várakozások szerint 20 százalékkal nőhetett.

Az érem másik oldalán a tartós fogyasztási cikkek szektora áll. Az ágazat 2,2 százalékos EPS csökkenéssel zárhatta a negyedévet. A szektoron belül csak az autóipar 13 százalékos EPS visszaesést mutathatott, melynek nagy részét a General Motors és a Ford adhatta. A szektoron túl az amerikai cégek számára még mindig problémát jelent a negatív devizahatás.

A már közzétett második negyedéves jelentések alapján a vállalatok több mint fele jelentette, hogy az erős amerikai dollár negatívan érintette, vagy a jövőben negatívan érintheti bevételüket. A cégek közül többen kiemelkedő fontosságúnak tartották a font gyengülését a dollárhoz képest, ami miatt nehéz fenntartani az éves növekedést - írja az Equilor.