Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Most kell megvenni az eurót a nyaraláshoz

Április vége óta mintegy 6 forinttal lett olcsóbb az euró árfolyama a forinthoz képest. Az Equilor elemzői szerint most már nem érdemes tovább várni, meg kell venni a nyaraláshoz az eurót.

Érdemes lehet megvenni a nyaraláshoz az eurót az Equilor Befektetési Zrt. elemzői szerint. A forint nagyot erősödött az elmúlt hónap folyamán, az április 20-a környékén elért 314 forint felett árfolyamról mostanra 307 forint közelébe csökkent az árfolyam (pénteken alatta is járt).

Saághy Pál, az Equilor Befektetési Zrt. vezető üzletkötője szerint a nyár folyamán is stabil maradhat a forint árfolyama, lényeges gyengülés nem várható, mivel a Magyar Nemzeti Bank céljainak megvalósításához is stabil forintra van szükség, a korábban tapasztalt, gyengülő forintpályát már nem tudja fenntartani a jegybank, és az uniós források beáramlása is folyamatos forintkeresletet biztosít.

Éppen ezért az Equilor szakértője szerint a 303-318 forint közötti sávban mozoghat az euró jegyzése a következő hónapokban is. A mostani, 307-308 forint körüli szint a sáv erősebbik felén van, így érdemes lehet a mostani szinteken bevásárolni a nyaralásra szánt valutából, hiszen egy általános hangulatromlás esetén könnyen megdrágulhat az európai fizetőeszköz, ami egy hosszabb nyaralás esetén akár komolyabb többletköltséget jelenthet a külföldi nyaralásra készülőknek - tette hozzá.

Tájékoztatás



A jelen oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.

Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval!