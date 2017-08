Moszkvai szelek és a kipufogógáz mutatja az irányt a nemesfémek piacán

Egy rövid- és egy hosszútávú trend határozhatja meg a platina és a palládium árfolyamát. Előbbi drágítja, utóbbi viszont abba az irányba mutat, hogy a két nemesfém a jövőben jóval olcsóbb lesz a korábban tapasztaltnál. Nagyon rizikós lenne most bevásárolni ezekből, bármekkora haszonnal kecsegtetnek.

Szabó Dániel, 2017. augusztus 12. szombat, 15:11

Ajánlom

Ha takarított már városi port ablakokról vagy az utcáról, akkor tudtán kívül, de platinában és palládiumban turkált. Ráadásul a két fém majdnem olyan koncentrációban fordul elő a városi szmogból lett porban, mint abban az ércben, amelyből bányásszák.

Míg a platinát ékszerekből vagy orvosi beültetésekből ismerhetik a legtöbben, valójában gazdasági felhasználásának ez csak a töredékét teszi ki: a robbanómotorok katalizátorainak fontos alapanyaga. A folyamat végén a szén-monoxidot és a szénhidrogéneket szén-dioxiddá és vízzé alakítja, szerepük fontos a levegőminőség javításában.

A platinacsoportba tartozó két fém a világpiacon az elmúlt időszakban eltérő irányokba mozdult. Az elmúlt egy évben a palládium drágult, miközben a platina ára esett. Előbbi unciánkénti felvásárlási ára 900 dollár, míg utóbbi ára 970 dollár körül mozgott.

A palládium ráadásul június végén már történelmi rekordot is elért: akkor 1 unciáért 914,7 dollárt is fizettek érte. A Reuters összesítése alapján jövőre a 849 dolláros éves átlagárat is elérheti szemben a tavalyi 799 dollárossal szemben. A két fém ára közötti különbség még soha nem volt ennyire kicsi: az elmúlt harminc évben átlagosan 470 dollár között mozgott (kivételt a 2001-es év jelentett, amikor rövid időre paritásba kerültek.)

A hiány is egyre nagyobb palládiumból: a Johnson Matthey katalizátorgyártók nemesfém megoldásait beszállító cég májusi elemzésében úgy becsülte, hogy idén 792 ezer unciával kevesebbet termelnek majd a fémből, mint amennyire szüksége van az iparnak. Tavaly a hiány csak 163 ezer uncia volt.

Hattyúhalálban a platinatestvérek

Párhuzamosan létezik egy rövid- és egy hosszútávú trend egymás mellett. Utóbbi az, hogy a palládium és a platina kereslet hosszútávon várhatóan jelentősen csökkenni fog. Ennek oka az elektromos autók térnyerése, amely miatt jóval kevesebb katalizátorra lesz szükség - mondta el a Napi.hu-nak Juhász Gergely, a Conclude Befektetési Zrt. vezérigazgatója a piaci folyamatokról. Úgy véli, a járműiparban a korábban vártnál jóval gyorsabb az elektromos autók térhódítása. Legutóbb London, korábban Párizs jelentette be, hogy az évtized végére kitiltaná a benzines vagy dízeles autókat. Várhatóan egyre több hasonló döntés születhet, feleslegessé téve a katalizátorokat.

A szakértő hozzátette, hogy hasonló helyzet alakulhat ki, mint amikor a digitális fényképezés elterjedése miatt csökkent az ezüst szükséglet. Az ezüst árának stabilizálódását az hozta el, hogy más iparágakban, például a fóliagyártásnál, a napenergia iparban is nagy volumenben kezdték el használni. A felhasználási alternatívák a platinacsoport fémeire még nem látszódnak, amennyiben az autóipar átáll az elektromos autókra. A feleslegessé válás inkább a palládiumot érintheti majd hátrányosan, melyet 70 százalékban katalizátorok gyártásakor használnak. A platinának "menekülőút", hogy ékszergyártásra, illetve részben befektetési nemesfém céljára is vásárolják és az egyéb ipari felhasználás is jelentős, így "csak" körülbelül 40 százaléka esik az autóiparra a felhasználásból.

Több palládium kell a katalizátorokba

Bár a távoli jövőben kevesebb szükség lesz rá, a palládium árfolyamát jelenleg felfelé hajtja a rövidtávú erős kereslet, amely miatt hiány alakult ki belőle. A világon egyre szigorodnak a környezetvédelmi előírások, és a dízellel szemben teret nyerő benzines autókba inkább palládiumos katalizátorokat építenek mintsem platinát igénylőeket - ismertette a Conclude vezérigazgatója.

A platina piaci kínálata marad a közel évi 8 millió unciás szinten, mivel a platina kitermelésében korábban fennakadásokat okozó dél-afrikai bányász sztrájkok már egy ideje abbamaradtak. Viszont további nagymértékű kínálat sem látszik, az újrafelhasználás enyhén csökkent, valamint az alacsony árak miatt a világ legnagyobb kitermelője, az Anglo American Platinum vállalat is optimalizálásra kényszerült: a drágább önköltségű bányák helyett az olcsóbbakat művelik. A legtöbb piaci szereplő viszont nem tudja tovább csökkenteni a költségeit, már így is önköltséghez közeli áron vagy veszteséggel dolgoznak, így a platina árcsökkenése is talán megállni látszik. A 2017-re várható keresletcsökkenés a gyengébb autóipari felhasználás, a csökkenő kínai ékszerkereslet és a jelentősen visszafogottabb japán befektetési célú platinavásárlás miatt folytatódik, így összességében - 6 év után először - mégis kínálati többlet alakulhat ki a platina piacán.

A moszkvai szelek mutatják majd az irányt

"Meglepő, hogy a palládium ennyire jól áll a platinához képest. Ez azt eredményezi, hogy hamarosan megérheti a platinát vásárolni és a palládiumot eladni egy csereügyletben, azonban ez egy olyan kockázatos ügylet, amelyet nehéz jó szívvel ajánlani kezdő befektetőknek" - véli a szakértő.

A kockázatokat növeli, hogy a világ legnagyobb palládium készleteivel rendelkező Oroszország termelését és készleteit nehéz megbecsülni. Az oroszoknak a mostani magas árfolyamon megéri kitárazni, ezért a palládium emelkedésének közeledik a felső gátja.

Nem a platina-palládium páros az egyetlen, amelynek ára az elmúlt időszakban jelentősen változott: a világpiacon a réz és alumínium iránti kereslet is felnyomta az árakat.

A címlapképen egy uncia palládium látható. Forrás: Andrey Rudakov/Bloomberg/Getty Images

A hihetetlenül alacsony tarifák és az elégedett ügyfelek véleményei révén a DEGIRO a leggyorsabban növekvő bróker Európában. Regisztráljon, és fektessen be a DEGIRO biztonsági struktúráján keresztül.