Mutatjuk hol kell beszállni a nagy budapesti csodába, és azt is, mikor ér véget

Nem csak a BUX indexnél, de néhány vezető papaírnál is technikailag fontos szintek közelébe esett az árfolyam az elmúlt napokban a Bodapesti Értéktőzsdék. Ha ezek áttörnek lefelé, akkor az hosszútávú trendfordulót is jelenthet.

Egyelőre csak korrekcióról lehet beszélni a Budapesti értéktőzsdén a november eleje óta megindult lejtmenetben. A BUX index már 7,5 százalékot esett csúcsához képest, azonban ilyen mértékű korrekciót már legalább négy esetben produkált asz index több mint két éve tartó hegymenete közben.

Ugyanakkor egyes részvények árfolyama mostanra már olyan kritikus szintek közelébe esett, amelyek ha lefelé áttörnek, az erős jelzés lehet egy negatív irányú trendfordulóra.

Ezek a pontok az úgynevezett bázispontok egy felfelé menetben. Ezek olyan mélypontok, amelyek megfelelnek bizonyos kritériumoknak. Ha az árfolyam 3 százalékkal ezek alá esik, akkor arról lehet beszélni, hogy megszakadt az emelkedő trendet jellemző emelkedő csúcsok és mélypontok sorozata, új, mélyebb mélypont alakult ki a grafikonon, ami egy negatív irányú trend kialakulását vetíti előre.

A bázispontnak egy felfelé tartó trendben az alábbi mélypontot nevezzük. A mélypont napján az adott részvény által egész nap bejárt ártartomány kívül esik egy előtte levő időszak három egymást követő napján bejárt ártartományon, s utána is van legalább három olyan nap. Az árfolyam innen indulva legalább 10 százalékot emelkedik, új csúcsra, amely legalább 3 százalékkal megelőzi a korábbi csúcsot.

Ebből a szempontból vizsgálva jelenleg a Mol és a Richter árfolyama tartózkodik első ránézésre kritikus szintek közelében. Ezek a pontok, támasz szintek egyben jó és kis kockázatú beszállási szintet jelentetnek egy trendkövető befektetőnek. Amíg ugyanis nem esnek el, feltételezni kell a korábbi emelkedő trend meglétét, s ha lefelé áttörnek, akkor az erre spekulál befektető viszonylag jól meghatározható szinten helyezheti el veszteségminimalizáló megbízását. Itt viszonylag jó kockázat/hozam arány mellett lehet beszállni a felfelé tartó trendbe, s a pozíció csak akkor zárul minimális veszteséggel, ha a trend valóban negatívba fordul.

Nézzük a Mol grafikonját. Az olajrészvény az ősz folyamán egy részvényfelaprózáson esett át, a grafikon azonban korrigálja ezt, s a korábbi, magasabb árfolyamokat is, így biztosítva annak folyamatosságát.

A grafikonon jól látszik, hogy ilyen mélypontot jelentett az árfolyamban a szeptember 28-i, 2932 pontos napi minimum. Az egyetlen zavaró tényezőt az jelentheti, hogy aznap nagyot esett az árfolyam, és így a mélypontot megelőző csúcs meghatározása és a mélypont magas csak később vált meghatározhatóvá a grafikonon. Ez azonban a szakirodalom aslapján nem tekinthető kizáró oknak, így jó eséllyel a 2932 forintos szint a döntő a Mol emelkedő trendje szempontjából. Ez annyit tesz, hogy ha ennél 3 százalékkal alacsonyabbra esik az árfolyam, 2844 forint alá, akkor nagy valószínűséggel csökkenő trend indul meg a Mol árában. Ez pedig egyre alacsonyabb csúcsokat és mélypontokat feltételezne a jövőben. Egyelőre azonban most csak egy vételi beszállószintet érintett az árfolyam.

A Richter mélypontjának meghatározása kissé nehézkesebbnek tűnik. A grafikonon ugyan több potenciális bázispont is szembeötlő első ránézésre, azonban alaposabb vizsgálat után kiderül, hogy a fent leírt követelményeknek a 6274 forintos, március végén látott szint felelt meg utoljára. Ezt korrigálva az időközben kifizetett osztalék mértékével adódik, hogy a Richter árfolyamában a 6168 forintos árfolyamszint jelenti a kulcsot. Amíg ezt 3 százalékkal nem töri át lefelé a kurzus, addig lehet reménykedni az emelkedő trend visszatértében a részvénynél.

A Magyar Telekom látszik, hogy jó üzlet volt beszállni a mélypont jelentette támaszon, még ha azóta csak mérsékelten tudott onnan felfelé elmozdulni az árfolyam.

www.markers.hu

Az OTP-nél viszont aki tavasszal megvette ezt a szintet, az még most is hatalmas nyereségen ül, s itt azért már aki ebben a stratégiában bízik, annak érdemes figyelnie. A 9620 forintos szint azt is jelenti egyben, hogy ez alatt 3 százalékkal lehetne most negatív trendfordulóról beszélni, ez 9331 forintot jelent.

