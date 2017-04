Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Nagy csata zajlik, erre érdemes figyelni

Nagyot emelkedett az arany árfolyama az elmúlt hónapokban, a geopolitikai bizonytalanságok és a gyengébb amerikai makroadatok együttesen támogatták a nemesfém árfolyamát, Lehet még tere az emelkedésnek, azonban most komoly technikai akadály gátolja az azonnali drágulást - hívja fel a figyelmet a Saxo Bank szakértője.

A francia választások, a nemzetközi politikával kapcsolatos aggodalmak és a gyengébb amerikai makroadatoknak köszönhetően a húsvéti ünnepek alatt is folytatódott az arany hónapok óta tartó lassú drágulása. A nemesfém árfolyama azonban most egy komoly, több éve meghatározó technikai akadályba ütközött, így ha tovább emelkedik is, valószínűleg egy kis pihenő következhet a felfelé menetben - véli Ole Hansen, a Saxo Bank vezető árupiaci stratégája.

Az elmúlt hetekben számos olyan esemény történt, ami az arany irányába hajtotta a befektetőket. Ilyen volt a gyenge amerikai munkaerő piaci adat, a szíriai légi támaszpontra kilőtt 59 amerikai Tomahawk rakéták ügye, a Koreai-félszigeten növekvő feszültség, de hasonló hatása van a francia elnökválasztás hét végén esedékes első fordulójának is.

Ezek hatását erősíti, hogy az utóbbi időben Donald Trump amerikai elnöktől eléggé vegyes megnyilvánulásokat lehetett hallani számos, alapvető kampányígéretére vonatkozóan. A Wall Street Journalnak nemrég adott interjújában, majd az ezt követő sajtótájékoztatón komolyan változtatott számos politikai vagy gazdasági kérdésben kifejtett álláspontján, sőt egyes esetekben teljesen ellentétes pozíciót vett fel - emlékeztet Hansen. Ilyen kérdések például az amerikai dollár kívánatos árfolyama, a kínai kereskedelmi kapcsolatok, vagy éppen Janet Yellen Fed elnök tevékenységének megítélése.

Az arany árfolyamát meghatározó két legfontosabb tényező, az amerikai kamatok és a japán jen árfolyama eközben szintén támogatta a nemesfém kurzusát. Az amerikai kamatemelési várakozások enyhülését a gyengébb amerikai makroadatok, a japán jen erősödését a biztonságos menedéket kereső befektetők vásárlásai és az eladási pozíciók zárása is erősítette.

Eközben a hedge fundok komoly vásárlói voltak az aranyalapú határidős pozícióknak - véli Hansen. Az április 17-ét megelőző egy hétben a hedge fundok 21 százalékkal növelték az aranyra nyitott határidős vételi kontraktusaik számát, ez mostanra átlépte a 140 ezer kontraktust. Ilyen magas számot utoljára a novemberi elnökválasztás idején láthattunk. Ugyanakkor ez a szám még mindig jóval kevesebb a tavaly nyáron látott 287 ezres csúcsnál, ami arra utal, hogy bőven van még tere az emelkedésnek, ha a korábban említett tényezők továbbra is támogatják a drágulást.

A szakértő szerint ha az arany árfolyama meg is torpanna most átmenetileg az utolsó drágulási hullámot követően, a francia elnökválasztás még mindig támaszként szolgálhat, különösen az euróval szemben. Hansen emlékeztet, hogy a legutóbbi adatok szerint szoros verseny ígérkezik, hiszen Emmanuel Macron és Marine Le Pen támogatottsága fej-fej mellett, 22 százalékon áll, de eközben Jean-Luc Mélenchon 20 százaléka és Francois Fillon 19 százaléka nem nevezhető nagy lemaradásnak.

Christopher Dembik, a Saxo Bank vezető makroelemzője szerint jelenleg még mindig az a legvalószínűbb, hogy a május 7-i második fordulóban Macron végül könnyűszerrel győzelmet arathat Le Pen felett. azonban az koránt sem egyértelmű, hogy a júniusban esedékes törvényhozási választásokon meg tudja szerezni a többséget, s ez kormányozhatatlanná teheti Franciaországot.



Saxo Bank

Az arany hosszútávú csökkenő trendvonala



Az arany árfolyama eközben technikailag emelkedő trendben van, a tavaly év végén megindult drágulás most azonban ellenállásba ütközhet - hívja fel a figyelmet Hansen. A 2011-es árfolyamcsúcs óta ugyanis érvényben van egy csökkenő trendvonal, amelyről már többször is lefelé pattant el a nemesfém ára, s ezt a trendvonalat nagyjából most érte el az árfolyam.

A kép forrása: allstars / Shutterstock

