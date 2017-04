Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Nagy dicséret érkezett, állva hagyjuk Európát

Minden összejött ahhoz, hogy a közép-európai bankok profitja gyorsabban növekedjen a következő években, mint nyugat-európai társaiké - írja összefoglaló elemzésében a Reuters.

A közép-európai bankok profitja gyorsabban növekedhet a következő években nyugat-európai társaikénál. Ezt elsősorban a javuló hitelportfóliók, az emelkedő kamatok és az erősebb gazdasági növekedés teszik lehetővé - írja összefoglaló elemzésében a Reuters.

Miközben a Nyugat-Európában tevékenykedő bankok marzsai komoly nyomás alá kerültek, addig keleti versenytársaiknál a nyereség emelkedésnek indult, miközben a politikai nyomás is enyhült rajtuk a sorozatos adóemelések után.

Az összefoglaló felhívja a figyelmet, hogy az utóbbi időben a régió legnagyobb független bankjának számító OTP Bank részvényei, a lengyel PKO és a román Banca Transilvania papírjai is túlteljesítették a Stoxx Europe 600-as részvényindex banki alindexét. Ráadásul az elemzők szerint van még tér a további felülteljesítésre, tekintve a viszonylag kedvező környezetet.

A nyugat-európai bankokkal összehasonlítva a régió pénzintézetei jobb minőséget nyújtanak - mondta Harcsa Norbert, az IPOPEMA Securities részvényelemzője a hírügynökségnek.

A magyar bankszektor fordult a legnagyobbat

A legnagyobb fordulatot a magyar bankok esetében lehetett tapasztalni. 2016-ban a magyar bankszektor nyeresége közel 500 milliárd forint lett, ez majdnem tízszeres a 2010-esnek, amikor Orbán Viktor váratlanul hatalmas adókkal sújtotta szektort. Az összefoglaló emlékeztet, hogy a kormány 2016 januárjában kezdte el az adók csökkentését, s a magyar gazdaság a következő két évben 3-4 százalékkal nőhet, miközben a nem teljesítő hitelek aránya az összes kihelyezett hitel 13-15 százalékára csökkent.

A gazdaság fellendülése azt is lehetővé teszi a bankok számára, hogy eladják nem teljesítő jelzálog- és projekthitel portfólióikat magas hozamra vadászó magánbefektetők részére. Ez tovább erősítheti idén a rossz hitelek arányának csökkenését. Az összefoglaló emlékeztet, hogy az OTP nyeresége tavaly több, mint kétszeresére emelkedett, s vezérigazgatója nemrég kijelentette, akvizíciós célpontokat keresnek a régióban.

Máshol is kedvező a széljárás

Lengyelországban a bankok nyeresége szintén növekedett, miközben a gazdasági fellendülése gyorsul. Ez lehetővé teszi a bankok számára, hogy a frissen bevezetett, az eszközállomány 0,44 százalékára rúgó új adó egy részét díjemelések formájában áthárítsák ügyfeleikre. A lengyel gazdaság a tavalyi utolsó negyedévben 2007 óta nem tapasztalt mértékben bővült. A kormány várakozásai szerint ennek mértéke idén elérheti a 3,6 százalékot a tavalyi 2,8 százalék után.

A lengyel Alior Bank profitja tavaly 618,3 millió zlotyra ugrott, ami szintén több, mint kétszerese az egy évvel korábbinak. eközben az ország legnagyobb bankjának számító PKO nyeresége 10 százalékot meghaladó ütemben bővült.

Romániában a bankszektornak az adhat lökést, hogy egy bírósági ítélet nyomán elhárulhat a svájci frank alapú hitelek kötelező, korábbi árfolyamok alapján lejre történő konverziója - folytatja a Reuters. A két legnagyobb hitelintézet eközben tavaly két-számjegyű növekedést produkált, a makrogazdasági helyzet is kedvező. A GDP tavaly 4,8 százalékkal bővült, idén a várakozások szerint 4,1 százalékos lesz a növekedés üteme. A kormány ennél is többet, 5,2 százalékot vár.

A kamatemelés is segíthet

Annak, hogy a régióban általánosan kedvezőek a növekedési kilátások van egy másik következménye is. Az elemzők ugyanis emiatt egyre inkább azt várják, hogy a régió jegybankjai elkezdik emelni a kamatokat, s ez segítheti a bankok évek óta nyomás alatt lévő marzsainak emelkedését.

A román jegybanktól év végéig 25 bázispontos emelést várnak év végéig a jelenlegi 1,75 százalékos szintről, s jövőre becsléseik alapján a lengyel, a magyar és a cseh jegybank is követheti a példát. Ez jótékony hatással lehet a régió hitelezőinek amúgy is erős saját-tőke arányos megtérüléseire (ROE). Az OTP RoE mutatója az anyag szerint szerint legutóbb 14,1-en állt, miközben az MSCI indexében szereplő európai bankok átlaga mindössze 5,6. De az átlagnál magasabb értékkel büszkélkedhet a PKO és a Banca Transylvania is. A relatíve magas Roe és RoA (eszközarányos megtérülés) mutatók különösen vonzóvá teszik a régió pénzintézeteit a nyomott nyereségű többi uniós bankkal szemben - mondták a Berenberg Bank elemzői a Reutersnek.