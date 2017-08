Nagy fába vágta a fejszéjét a magyar sikercég

A Budapesti Értéktőzsdén jegyzett ALTEO Group idei első félévét egyebek közt az új befektetések megkezdése határozta meg, amelyek sorában egy nemzetközi szinten is úttörőnek számító projekt van folyamatban - magyarázta féléves értékelőjében Ifj. Chikán Attila vezérigazgató. Kiderült az is, hogy a vállalat masszív forgalomnövekedés mellett miért termelt a tavalyi első félévinél kevesebb EBITDA-t.

K. Kiss Gergely, 2017. augusztus 29. kedd, 11:42

A társaság 2017 első félévében a tavalyi azonos időszakhoz képest 27 százalékkal magasabb, 8,6 milliárd forintos árbevételt ért el és 1,2 milliárd forintnyi kamat-, adófizetés és amortizáció előtti eredményt (EBITDA) ért el, amely viszont 29 százalékos csökkenést jelent.

A cégvezető szerint az alacsonyabb eredményesség elsősorban a január-februári extrém időjárás okozta veszteségek miatt keletkezett. A nagy hideg miatt szélsőségesen magas villamosenergia-árak alakult ki. Ennek okán villamosenergiát valamint gázt kellett vásárolni, ami plusz ráfordítást követelt.

"Az iparági átlagához képest olcsón megúsztuk a jó fedezettség miatt. Tudomásul kell venni azonban, hogy fennáll egy jelentősebb EBITDA-szóródás a megújuló energia-technológiák időjárási kitettsége miatt. Ezzel pedig folyamatosan számolni kell" - kommentált Chikán.

Szerinte ugyanakkor a szerényebb eredmény annak is köszönhető, hogy 2016 kimagaslóan jó év volt a társaság életében. Nyereséges lett ugyanakkor a földgáz-kiskereskedelmi üzletág - amelyet tavaly októberben indított a társaság - ennek kifejezetten jót tett a hideg. Fontos eredmény e téren, hogy a vállalat 2034-ig meghosszabbította a hőszolgáltatási szerződést Tiszaújvárossal .

A kötvényállományt sikeresen refinanszírozták: 2017 tavaszán volt egy kibocsátás, amely a 2014-es kötvények visszavásárlásának veszteségeit ki tudta egyenlíteni.

Tavaly novemberben amikor a BÉT-en a nyílt részvénykibocsátást megindította az ALTEO, a cégvezetés azt a célt tűzte ki, hogy a tőkebevonás segítségével egy körülbelül 10-15 milliárd forintnyi befektetést megvalósítson, a cég stratégiájában foglaltak mentén. Ez a félév erről szólt: négy új, nagyobb projekt indult el - magyarázta Chikán. Ezek keretében:

Egy körülbelül 1,1 milliárdos K+F projektet indítottak, amelynek jelen állás szerint 5-6 alprojektje lesz. Ennek legfontosabb része egy akkumulátoros-alapú energiatárolási rendszert kiépítése lehet, amely nagyon komoly it-fejlesztéssel járhat. A projekt azt a problémát hivatott kiküszöbölni, hogy az időjárásfüggő megújulóenergia- eljárások hektikusan termelnek. Cél, hogy a különféle energiatermelő egységek (nap, szél, földgáz erőművek) termelését úgy tudják kiegyenlíteni, megosztani, hogy azok ne okozzanak kilengéseket a rendszerben és maximalizálják a kapacitást. Ez a projekt nemzetközi szinten is újdonságnak számít, csak egyes részterületeket nézve vannak külföldi - elsősorban német- mintái. Egy másik alprogram keretében az ALTEO villamosenergia-alapú hőtermelési rendszert kíván bevezetni, amelyre elnyertek egy 500 millió forintos állami támogatást is.A vállalat Debrecenben befejezte depóniagáz üzemének kapacitásbővítését, 300 millió forintnyi fejlesztés eredményeként.Sopronban elindult egy új kazánberuházást, amely a tervek szerint még a fűtési szezon előtt megkezdi majd működését. Ez konkrétabban a Soproni Erőmű földgáztüzelésű hőenergia-termelési kapacitásának korszerűsítését fedi, a beruházás értéke körülbelül 200 millió forint. A cégnek sikerült a soproni önkormányzattal egy tíz évre szóló együttműködési szerződést kötnie, így az ALTEO stratégiai helyszínként tekint a városra.A naperőműves projektek fejlesztésére körülbelül 10 milliárd forintot hagyott jóvá az igazgatóság. Ennek keretében például olyan vállalkozásokkal keresnek partnerséget, amelyek a naperőmű-fejlesztést kezdeményeztek - ez tavaly, a KÁT-rendszer megszűnése óta dömpingszerűen történik. A cégvezető szerint ugyanakkor itt még még sok engedélyezési probléma adódhat, ezért bizonyos projektek meg is akadhatnak. Emellett a cég egy szélerőmű akvizícióhoz is megszerezte az igazgatóság támogatását.

A masszív, 27 százalékos árbevétel-növekedés a már meglévő portfólió működtetésének köszönhető: Chikán szerint a társaság egyenletesen, minden szegmensben növekedni tudott. Az aktuális projektek között kiemelte a Strabag irodaház kivitelezését, Tiszaújvárosban a Mol-lal partnerségben egy vízenergia projekt fejlesztése zajlik, emellett a vállalat a gázmotorok karbantartása terén is aktivizálta magát.

