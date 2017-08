Nagy fordulatok voltak Budapesten

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 457,97 pontos, 1,20 százalékos csökkenéssel, 37 639,62 ponton zárt kedden. A részvénypiac forgalma 16,1 milliárd forint volt, a vezető részvények az OTP kivételével gyengültek az előző napi záráshoz képest - írja az MTI.

Szász Péter, 2017. augusztus 29. kedd, 18:03

Korrekciók jellemezték belföldi és a nemzetközi piacokat, a magyar idő szerint hétfőn késő éjjel kibontakozó észak-koreai feszültségek negatívan hatottak a tőzsdei kereskedésre - mondta Kiss Nicholas, az Erste Befektetési Zrt. részvényelemzője az M1-en.

A magyar tőzsdén a kedd a fordulatok napja volt. A BUX index nap közben 2,5 százalékos mínuszban is járt, ebből azonban zárásra kicsivel 1 százalék feletti csökkenés maradt. A legnagyobb fordulat az OTP-nél következett be, amely nap közben 2 százalékos mínuszban is volt, majd 10 200 forintról felment 10 460 forintig, ami 0,2 százalékos erősödés. A Magyar Telekom szintén 2 százalékos mínuszról indult, de a távközlési papírnak nem sikerült pozitív tartományban zárnia. A Mol és a Richter 3,5 százalékos mínuszban is járt nap közben, az olajpapír végül 2,35 százalékkal, míg a gógyszerpapír 2,25 százalékkal esett.

A Mol árfolyama 560 forinttal, 2,35 százalékkal, 23 225 forintra csökkent, 3,4 milliárd forintos forgalomban.

Az OTP-részvények 20 forinttal, 0,19 százalékkal, 10 460 forintra erősödtek, forgalmuk 8,2 milliárd forintot tett ki.

A Magyar Telekom árfolyama 3 forinttal, 0,62 százalékkal, 482 forintra esett, forgalma 722,4 millió forint volt.

A Richter-papírok 151 forinttal, 2,25 százalékkal, 6569 forintra gyengültek, forgalmuk 2,9 milliárd forintot ért el.