Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Nagy lépésre készül a magyar sikercég

A Financial Times cikke szerint már nyáron sor kerülhet a Waberer's International első nyilvános részvény-kibocsátására és tőzsdei bevezetésére. Már a tanácsadók is megvannak, s a részvények a Budapesti Értéktőzsdére lennének bevezetve.

Már júliusban bevezethetik a Budapesti Értéktőzsdére hosszú évek halogatása után a Waberer's Holding részvényeit - írja a Financial Times értesüléseire hivatkozva a portfolio.hu. Az FT két az ügylethez közelálló forrásra hivatkozva állítja, hogy a cég 97,1 százalékos részesedését birtokló Mid-Europa Partners kockázatitőke társaság már kiválasztotta az IPO (első nyilvános részvény-kibocsátás) vezető szervezőjét is, ez a Citibank lesz. Részt vesznek még az eladásban a lap szerint az Erste, a Berenberg és a Rennaissance Partners is.

A lap kiemeli, hogy a kibocsátás jó tesztje lesz annak, hogy sikeres-e a kísérelt, amellyel az MNB új életet kíván lehelni a budapesti Értéktőzsdébe, miután azt megvásárolta a Wiener Börsétől, hiszen az elmúlt években igazán nagy kibocsátás nem volt Budapesten. Becslések szerint a Waberer's piaci kapitalizációja 500 millió euró körül lehet a bevezetés után, ezzel az ötödik legnagyobb cég lehet a BÉT-en.

A Waberer's már hoszzú évek óta készül a tőzsdére lépésre. Tavaly nyár elején még úgy tűnt, maga Wáberer György viszi tőzsdére a céget, azonban júniusban váratlanul bejelentette, hogy eladja 56,8 százalékos tulajdonrészét a Mid-Europa Partners részére, lemond a cégben betöltött tisztségéről és stratégiai tanácsadóként segíti tovább a csoport működését. Ugyanakkor az új tulajdonos később jelezte, az ő szándékuk is a tőzsdei bevezetés lenne, amelyet a brexit és a menekültválság okozta bizonytalanságra hivatkozva halasztottak el.

Tájékoztatás



A jelen oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.

Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval!

HOZZÁSZÓLÁSOK HOZZÁSZÓLOK