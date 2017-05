Nagy meglepetés jöhet Budapesten

A kelet-európai tőzsdékben még van potenciál, és a makrogazdasági környezet is kedvez a befektetéseknek. A CETOP index érheti meg a legjobban az idén: nagyobb teljesítménye lehet, mint a feltörekvő piacok MSCI EM indexének. A BUX-ban van még lehetőség - ismertette a Pioneer Alapkezelő előrejelzését Kocsi János részvénypiaci stratéga, aki szerint a régió tőzsdéin még sok az alulértékelt papír.

Már tavaly ősszel elkezdték felülteljesíteni a várakozásokat a közép-európai piacok, ezért az idén ez lehet az egyik legjobb részvénypiaci befektetési környezet. Ebben szerepe van annak, hogy az amerikai S&P 500 index alulteljesít - tavaly december és idén május között csak 3 százalékot emelkedett. Köszönhetően a Donald Trump elnök okozta visszafogásnak.

A kelet-európai piacok a válság óta normalizálódtak, sőt, az amerikai piac teljesítménye jóval meghaladta a 2008-09-es szintet. A globális fejlett piacok mind emelkedtek, azonban az, hogy a közép-európai piacok nem érték el a válság előtti szintjüket azt mutatja, hogy még jelentős potenciál van a növekedésükre.

A Pioneer elemzője szerint nem lufi, hogy a BUX index az elmúlt időszakban folyamatosan emelkedett, már 6 százalékos az YTD hozama. Azt is biztatónak tartja, hogy a vállalati bevételek is elérték a válság előtti szintjüket. A régiós nemzeti indexek közül a BUX kifejezetten jól teljesít, és mivel még sok az alul értékelt papír, valamint a részvényekre jutó eredmény (EPS) is kifejezetten kedvező. A BUX 11,8-as P/E értéken áll, vagyis egységnyi nyereségért olcsó árat is hajlandók fizetni a szereplők.

A magyar kiskereskedelmi forgalom 2008-ban visszaesett, de 2013 óta folyamatosan növekszik. Várhatóan ez a trend folytatódni fog a fogyasztás növekedésének köszönhetően. Kényelmessé teszi a piaci környezetet, hogy a monetáris kondíciók is a befektetéseknek kedveznek. A Napi.hu kérdésére Kocsi János elmondta, úgy véli, akár 2020-ig is tarthatja az alacsony alapkamatot a Magyar Nemzeti Bank. Ebben kedvezhet az, hogy az ország hatékonyan hívja le az uniós forrásokat - nem ragadnak bent a fejlesztési támogatások. A nagy mennyiségű beáramló deviza miatt forint kereslet lesz, a magas árfolyam pedig rövid távon kedvezhet a kamattartásnak

A kockázatok csökkentéséhez viszont úgy látja, elengedhetetlen a szociális ellátórendszerek és az oktatás fejlesztése. Valamint mindenképpen csökkenteni kell a hazai korrupciós kockázatokat, hogy ne maradjunk le a fejlettebb gazdaságoktól. Nem tartja kizártnak a tartós 3-4 százalékos GDP növekedést sem.

A kedvező kamatkörnyezet annyira kedvezhet a részvénypiacnak, hogy a BUX index például elbírhatja, ha a részvényeket jobban túlárazzák. A cégek is arra számítanak, hogy nőni fog az egy részvényre jutó eredmény a blue chip csomagoknál. Az OTP-ben is lehet még potenciál, mivel a hitelezés csak az elkövetkezendő időszakban indul majd be. A régiós szinteken diszkontnak számít a pakk.

Olajozzák a gépezetet

Az olajár alacsony szintje kedvez a fejlett gazdaságoknak: a háztartásoknál több pénz marad, amely fogyasztás növekedést eredményezhet. Míg a fejlődő piacokon az exportra való termelés szintje emelkedhet. A kényelmes növekedési szint pozitív hatása, hogy a likviditásbőséget folyamatosan lehet kivonni. Ehhez fontos, hogy 60 dollárnál ne legyen drágább az olaj hordónkénti ára - ahogy arra az Equilor is kitért korábbi elemzésében.

A folyamatok kedveznek a negyedik ipari forradalomnak is. Várhatóan beérnek a fejlesztések, például egyre többen vehetnek önvezető autókat a közeli jövőben. Ugyanígy a robotizáció, a gyártókapacitásból kivont humán erőforrás is növekedést eredményezhet a piacokon.

Az innováció elsősorban az USA-ból indul ki, jelenleg relatív nagy a reál GDP növekedés. Ez felhúzhatja Európát a 2-1,4 százalék közötti bővülésből. Japánra is pozitív hatással lehet. Az eurózónára korábban 1,5 százalékos növekedést jósolt a Pioneer, most azonban arra számítanak, hogy ezt meghaladja a blokk.

Miért Kelet-Európa?

Nagyon fontos, hogy politikai kockázat szempontjából a régió nagyon stabil. Az Eurasia Global Political Risk Indicies szerint Csehország 80 ponton, Magyarország 75 pont felett áll. A térség reál GDP növekedése is stabil: szinte minden ország tartja a 4 százalékos bővülést. A cseheknél a legalacsonyabban 2,5 százalékon áll ez a mutató, de ez is az európai átlag felett van. Ebben nagyon fontos tényező, hogy az GDP arányos államadósság - Románia kivételével - 3-4 százalékos csökkenést mutat. Még mindig messze vagyunk a válság előtti szintektől, ezért nem túlhevült a piac, és az alacsony hitelállomány megágyazhat a további növekedésnek - mondta el a Pioneer szakértője.

Az államadósság Magyarországon 76 százalék, ez a régióban a legmagasabb szint. A többi ország 30-40 százalékos, amely nem jelent túl nagy kockázatot. Magyarországon is pozitív, hogy ha lassan is, de folyamatosan csökken az eladósodottság.

Jelentős tartalékokon ülünk

Bár 2008-ban Magyarországot komolyan sújtotta a lakossági eladósodottság nagy - 60 százalék - körüli aránya. Ez mostanra 34-35 százalékra esett. Tehát a hitelezésben a gazdaságnak még egy komoly tartaléka van.

A P/E ráta a közép-kelet-európai régióban 12,4 százalék, vagyis olcsóbb a fejlett piacok 17,4 százalékos arányánál. A régió még mindig kifejezetten olcsónak számít, a lejjebb lévő piacok - orosz és török - jóval rizikósabbak, kevésbé stabilabb politikai rendszerekben alakultak ki. Biztonságosabb itt befektetni.

A régióban szinte mindenhol bővül a kiskereskedelem. Az azonban kérdés, hogy például a lengyel 10 százalékos kkv növekedés mennyire folyik vissza a befektetésekbe.

A lengyel piac is viszonylag olcsón forog: nem érte el az elmúlt 3 évben a P/E (árfolyam/nyereség) mutató hosszú távú átlagához képesti 1 pontos kilengést. Ez ahhoz vezet, hogy az EPS (egy részvényre jutó eredmény) még csak most kezd el emelkedni. Így a Pioneer szerint rövid és középtávon érdemes lehet a lengyel részvénypiacba fektetni, mivel csökken a politikai kockázat és az EU-s pénzek a vártnál gyorsabb növekedést eredményezhetnek.

A kedvező környezet pedig alkalmas a strukturális reformokra és átalakításokra - pozitív előjel, hogy egyre kevésbé piacellenes a lengyel kormány. Viszont néhány részvény túlárazottnak tűnik, főként a PKN Orlen olajipari vállalat.

