Nagy MNB-bírságot kapott egy brókercég

Az MNB ma közzétett határozatában 40 millió forint bírsággal sújtotta a bolgár székhelyű Interactive Ltd. társaságot visszafizetendő pénzeszközök engedély nélküli gyűjtése miatt, három közreműködő magánszemély pedig 7 millió forint büntetést kapott - adta hírül a jegybank.

Domokos László, 2017. május 29. hétfő, 09:38

Az MNB hivatalból indított piacfelügyeleti eljárás keretében vizsgálta, hogy a bolgár Interactive Ltd. végez-e jegybanki engedélyhez kötött tevékenységet. A társaság korábban Interactive Brokerage Ltd., illetve Global Markets Ltd. cégnév alatt működött, és 2014. július 14-ig Magyarországon is rendelkezett jegybanki engedéllyel befektetési szolgáltatások nyújtására.

Az MNB a feltárt bizonyítékok alapján már az eljárás közben ideiglenes intézkedést rendelt el, így végzésében - az eljárást lezáró döntéshozatalig - azonnali hatállyal megtiltotta, hogy az Interactive Ltd. bármely, az MNB engedélyéhez vagy bejelentéshez kötött tevékenységet végezzen. A jegybank a társaságról figyelmeztetést is elhelyezett honlapján, s bűncselekmény gyanúja miatt rendőrségi feljelentést tett.

A piacfelügyeleti eljárás során az MNB megállapította, hogy az Interactive Ltd. a vizsgált időszakban kamat ígérete és visszafizetési kötelezettség vállalása mellett üzletszerűen gyűjtött betétnek nem minősülő visszafizetendő pénzeszközöket, többnyire magyar ügyfeleitől. A társaság ugyanakkor pénzügyi szolgáltatási tevékenység végzésére nem rendelkezett engedéllyel. Az Interactive Ltd. minden alap nélkül kínált kedvező feltételekkel tőzsdei bevezetés előtt álló társaságokba történő befektetési lehetőséget, ám semmilyen tőkepiaci kereskedést nem végzett.

Az MNB ma publikált határozatában így 40 millió forint bírságot szabott ki az Interactive Ltd.-re, s véglegesen megtiltotta, hogy az MNB engedélye nélkül pénzügyi szolgáltatási tevékenységet végezzen. A társaság tevékenységében történő érdemi közreműködésért S. Krisztián Jánost és F. Dávidot 2,5-2,5 millió, B. Balázst pedig 2 millió forint bírsággal sújtotta.

A jegybank által kezdeményezett - éppen az offshore cégek közbeiktatásával megvalósított jogsértések megnehezítését célzó - jogszabály-módosítás alapján a jogosulatlan tevékenységben közreműködő természetes személyekkel szemben első ízben került sor piacfelügyeleti bírság kiszabására. A közreműködők - egyebek mellett - magyarországi munkatársakat kutattak fel és tanítottak be telefonos ügyfélszerzésre, s érdemben közreműködtek az Interactive Ltd. és a magyarországi befektetők közötti megállapodások megkötésében.

Az MNB különös súllyal értékelte, hogy az Interactive Ltd. a tevékenységi engedélyének visszavonása ellenére továbbra is professzionális piaci szereplő látszatát keltette, s kihasználta, hogy a cégneve hasonlóságot mutat az ismert amerikai brókercéggel, az Interactive Brokers-szel. A társaság ráadásul a vonatkozó jogszabályokat súlyosan és ismétlődően szegte meg, s a tevékenység végzéséhez szükséges alapvető személyi, tárgyi, technikai feltételekkel sem rendelkezett.

A jegybank felhívja a befektetők figyelmét, hogy a piacon szaporodnak azon tőzsdei bevezetésekben (ipo) részvételi lehetőséget hirdető társaságok, amelyek haszonszerzés érdekében szándékosan nem tartják be az IPO-kra vonatkozó, befektetők védelmét is biztosító szigorú jogszabályokat. Ajánlott, hogy a befektetők szerződéskötés előtt tájékozódjanak a legálisan működő piaci szereplőkről az MNB honlapján ingyenesen elérhető adatbázisban - olvasható a közleményben.

