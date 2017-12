Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Nagy rohamra készülhet jövőre Magyarország és a régió

Az elmúlt évek jó teljesítménye folytatódhat a régió gazdaságaiban jövőre is és ez további befektetőket csábíthat Közép- és Kelet-Európa gazdaságaiba. Az Erste elemzői nagyon optimisták az osztrák és a többi régiós tőzsde kilátásaival kapcsolatban is.

Az elmúlt egy év kedvező növekedési adatai ellenére nem érzünk túlfűtöttséget a régió gazdaságiban - mondta Fritz Mostböck, az Erste Bank elemzési osztályának vezetője Bécsben. A bank szakértői szerint a körülmények akárcsak idén, jövőre is támogatóak lesznek a nyolc közép- és kelet-európai gazdaság számára, s ez érezhető lesz azok tőkepiacain is.

Mostböck elsősorban az osztrák tőzsde kilátásairól beszélt, de mint megjegyezte: az azzal kapcsolatban elmondottak többsége igaz a többi régiós tőzsdére, így a Budapesti Értéktőzsdére és az azon jegyzett vállalatokra is, mivel hasonló globális környezetben működnek.

Azt várja, hogy az osztrák ATX index jövő év végére 3600 pontra emelkedhet a jelenlegi 3300 pont körüli értékekről. Bár a régió és a világ tőzsdéin a hegymenet már elég régóta tart megszakítás nélkül, a szakértő ezt nem nevezte aggasztónak. Megfigyeléseik szerint ugyanis egy átlagos felértékelődési hullám 129 hétig tart a tőzsdéken, s jelenleg még csak a 89-ik hétnél tartunk.

Az Erste számításai szerint a régió gazdaságai átlagosan 24 százalékkal bővültek az elmúlt tíz év során. Ezt az adatot a gazdaságok nagyságának súlyozásával kapták. Ebben a tekintetben Magyarország igencsak lemaradónak számít a maga 10,6 százalékos bővülésével, nálunk kisebb növekedést csak Ausztria (9,3 százalék), Szerbia (9,6 százalék) és Szlovénia (6,2 százalék) tud felmutatni. Az élen Lengyelország jár 38,1 százalékos GDP növekedéssel.

A banknál úgy vélik, a régió versenyképessége globálisan tovább javulhat a következő évben, s ez további befektetőket vonz a régióba. Az itteni gazdaságok előnyei között szerepel a versenyképes jövedelemszint, a megnövekedett produktivitás, az attraktív adórendszer, a kedvező földrajzi elhelyezkedés és az alacsony eladósodottság.

A régiós országok átlagos GDP-növekedése idén 4,5 jövőre 3,6 százalék lehet az Erste előrejelzései szerint (Magyarország esetében 3,9, illetve 3,5 százalékot várnak), míg az eurózóna átlaga 2,7 százalék körül alakulhat. A jövőre várható lassulásban szerepet kap majd egyrészt a bázishatás (nagyobb bázisról nehezebb növekedni) illetve az is, hogy emelkedni fog az infláció a régióban is.

A kedvező makrogazdasági környezetben a régióban érdekelt vállalatok működése is jelentősen javul majd. Ez igaz az ATX indexben szereplő cégekre, amelyek nyereségének és árbevételének mintegy 80 százaléka ebből a régióból származik, de igaz a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett nagy cégekre is - fogalmazott a szakértő.

Ráadásul a befektetők egyre inkább kedvelik a régiót - ennek több oka is van. Általában is kedvezőbbé vált a feltörekvő piacok megítélése a stabilizálódó nyersanyagárak nyomán. Az eurózónában fellendülés van, s ez számít a régió legnagyobb exportpiacának. A fizetési mérlegek stabilak, s a régió országainak devizatartalékai emelkednek. Alacsony az eladósodottság és kiegyensúlyozottak az államháztartások (sehol nem lépi át a hiány a 3 százalékos határt). Ugyanakkor ezek az országoknak a hagyományos nagy feltörekvő piacokkal, mint Kína és Brazília kisebb a kapcsolatuk, így megfelelő diverzifikációra adnak lehetőséget. De Nagy-Britanniával sem túl jelentősek a kereskedelmi kapcsolatok, így a várhatóan a brexit negatív hatásai sem érintik őket.

Az igazi kockázatot az Erste szakértői szerint az jelentheti, hogy a kedvező várakozások egy jelentős része már most is megjelenik az árfolyamokban, azaz a jó hírek már be vannak árazva, rossz hírekre meg nem készülnek a befektetők. Ugyanakkor például az osztrák részvénypiac P/E alapon még mindig alulértékeltnek tekinthető mind az európai, mind az amerikai tőzsdék átlagához képest.

Címlapkép forrása: Shutterstock

Tájékoztatás



A jelen oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.

Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval!