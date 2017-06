Nagy változás jön Budapesten - ennek sokan örülni fognak

A Budapesti Értéktőzsde eddigi eredményeiről, illetve a jövőbeli tervekről is beszélt a Napi.hu tőzsdekonferenciáján Végh Richárd, a Budapesti Értéktőzsde elnök-vezérigazgatója.

2017. június 8.

Nagyjából másfél éve döntötte el a Budapesti Értéktőzsde vezetősége, hogy tovább szeretné erősíteni a kibocsátási aktivitást, így a cél az volt, hogy nemcsak új cégek jelenjenek meg a pesti parketten, hanem a jelenlévők is aktívabban használják a lehetőségeket - mondta Végh Richárd, a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) elnök-vezérigazgatója, a Napi.hu Lesz-e újabb aranykor a magyar tőzsdén? elnevezésű konferenciáján.

Ezek során figyelembe kellett venni az alacsony hozamkörnyezetet, illetve a jegybanki programokat is, így azt a célt határozták meg, hogy öt éven belül lehet komoly eredményeket elérni. A cégeknek fel kell ismerniük, hogy a tőzsdére lépés nemcsak a finanszírozásban segíthet, de akár komoly brand előnyt is jelenthet.

Az új sikeres megjelenések közül kiemelte az Alteót, "amely nagyon jól kihasználta a lehetőséget", de megemlékezett a Duna House-ról is, "amely azt mutatta meg, hogyan lehet nemzetköziesíteni egy vállalatot". Ezen felül tavaly 4 új kötvény- és jelzáloglevél-kibocsátás is volt (az Erste, a Wing, az Exim és a Tündérszikla részéről) - tette hozzá Végh.

Az elmúlt időszak történései közül kiemelte még azt, hogy a likviditás erősítése érdekében elindították a határidős BUX árjegyzést. Amennyiben öt éve alatt akarunk eredményeket elérni, úgy a kormányzattal való együttműködésre is szükség van - emelte ki Végh. Ennek megfelelően számos jogszabályokat sikerült módosítani, illetve lassan zárul a parlamenti ciklus, aminek a végén ismét összefoglalják azokat a változtatásokat, amik majd megvalósulnak a közeljövőben.

A BÉT vezetője kiemelte a szabályozott ingatlan befektetési társaságokra vonatkozó törvény módosítását, amelynek köszönhetően kedvező adózás mellett tudnak működni az ingatlanpiaci vállalatok. A szabályokat azonban módosítani kell, hogy az a gyakorlatban is működni tudjon - mondta Végh.

A pesti tőzsde a befektetői körének köszönhetően Európa egyik legnyitottabb tőzsdéje, hiszen 65-67 százalékot hoznak a külföldi intézményi befektetők, illetve ők adják a likviditás a felét is. Aktív kapcsolat van velük, de ezt tartani, erősíteni kell, ezért nemzetközi kibocsátói roadshow-t is szervezett a BÉT a közelmúltban.

Az elmúlt másfél év kedvező környezetben telt, jó példa erre, hogy idén az első 5 hónapban 15 százalékot emelkedett a tavalyihoz képest a forgalom. Ennek is köszönhetően 2015 elejéhez képest duplázni tudott a BUX, történelmi csúcsokat döntöget.

Jöjjenek a közepes cégek

Végh a mostani időszak kihívásai közül kiemelte a BÉT kkv-programját, hogy minél több közepes méretű cég meg tudjon jelenni a pesti parketten. Ennek megfelelően fut egy mentoringprogram, amely abban segít, hogy a cégvezetők termékként tekintsenek a vállalatukra, így is megkönnyítve az értékesítést, de foglalkoznak vállalatirányítással, adatkezeléssel, vállalati stratégiával, és compliance-szel is. Nemzetközi színvonalú know how-t adunk, amit segít az is, hogy részben Londonban zajlik képzés, így a mentoring programban résztvevő cégek egy nemzetközi network részévé is válnak - mondta Végh.

A tőzsdére való felkészülést 2020-ig 1 milliárd - uniós forrású - forintból támogatják, ebből a pénzből akár a képzésen való részvételt is lehet támogatni, de azoknak a cégeknek, amelyek már IPO-n gondolkodnak, akár a tanácsadói díjak 50 százalékát is fedezik. Vannak adminisztratív feladatok, így most még nem lehet 100 százalékban működő programról beszélni, de harmadik negyedévre ez már igaz lesz - tette hozzá a BÉT vezetője.

A tőzsdére két módon lehet belépni: technikai bevezetéssel és IPO-val. Várhatóan hamarosan lesz egy változás is, hiszen aki technikai bevezetéssel akar belépni, az a kkv piacon tud megjelenni a jövőben. Azok a középvállalatok, amelyeknek tőkére van szükségük a Nemzeti Tőzsdefejlesztési Alaphoz (NTA) fordulhatnak, ami fontos változás Végh szerint, hiszen ezáltal jelentősen könnyíthetik a megjelenést.

Az NTA egy kormánydöntésnek köszönhetően 20 milliárd forinttal indul. Ezzel kapcsolatban Végh elmondta, hogy az elmúlt időszakban elkészültek az induláshoz szükséges dokumentumok, most az alapkezelő kiválasztása zajlik, ám a harmadik negyedévben már várhatóan teljesen felállhat a szervezet. A befektetési időszak 2022-ig, a vagyonkezelési időszak pedig 2029-ig tart, a fő cél pedig a tőzsdei vállalatok számának növelése, illetve a már ott lévő vállalkozások fejlesztése. Az alap kisebbségi tulajdonrészt vásárol majd a tőzsde iránt érdeklő cégekben, várhatóan évente 4-8 befektetést fognak végrehajtani. Végh optimista volt az NTA-val kapcsolatban, hiszen mint mondta, százas nagyságrendben vannak olyan cégek, akik valóban érettek a tőkepiaci megjelenésre és az új szolgáltatások segítségével meg is jelenhetnek ott.

A kkv-k megjelenése a befektetőknek is fontos Végh szerint, hiszen így jóval diverzifikáltabb befektetési lehetőséget jelennek meg. A közepes méretű cégek ráadásul csak egy előzetesen kiválasztott listából jelenhetnek meg a tőzsdén, az őket átvilágító kijelölt tanácsadók és könyvvizsgálók pedig megfelelő védelmet biztosítanak a befektetők számára Végh szerint.

A kkv-kra más szabályok fognak vonatkozni akkor, amikor ki akarják vezetni a papírjaikat a tőzsdéről. Magas arányú (75 százalék) közgyűlési határozatra továbbra is szükség lesz, ám nem lesz vételi ajánlati kötelezettség.