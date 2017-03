Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Nagy változás történt Budapesten

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX pénteken 33 193,81 ponton, az előző hetinél 307,78 ponttal, 0,94 százalékkal magasabban zárt, növekvő forgalom mellett.

A részvénypiac heti forgalma 59,8 milliárd forint volt, az előző heti 56,9 milliárd forint után. A blue chipek közül az OTP és a Magyar Telekom erősödött, a Mol és a Richter gyengült.

Az OTP árfolyama 2,46 százalékkal emelkedett, a részvény 8950 forinton fejezte be a kereskedést pénteken, heti forgalma csaknem elérte a 30,9 milliárd forintot.

A Magyar Telekom 1,63 százalékkal erősödött, 498 forinton zárt a hét utolsó kereskedési napján, heti forgalma 4 milliárd forint volt.

A Mol árfolyama 0,79 százalékkal csökkent, a papír 20 700 forinton zárta a hetet, heti forgalma meghaladta a 12,6 milliárd forintot.

A Richter 0,12 százalékkal gyengült, 6503 forinton fejezte be a kereskedést, heti forgalma 11 milliárd forint volt.

A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 2022,23 ponton zárt pénteken, 3,92 százalékkal, 76,20 ponttal magasabban, mint egy héttel korábban.

Hétfőn mérsékelt mozgás volt a BÉT-en, a BUX minimális, 0,04 százalékos csökkenéssel zárt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek.

Kedden 2,47 százalékos eséssel fejezte be a kereskedést a BUX, a részvénypiac kiemelkedően magas, 18,1 milliárd forintos forgalmat ért el, valamennyi vezető részvény gyengült az előző napi záráshoz képest. A nap vesztese a Mol volt, az olajpapír gyorsjelentése kedvezőtlenebb lett a vártnál, a részvény árfolyama 4,27 százalékkal csökkent, és a húszezer forintos lélektani szint alá esett. Az OTP is több mint 3 százalékkal gyengült.

Szerdán megszűnt az eladói nyomás, a BÉT mozgása igazodott a nemzetközi hangulathoz, a hazai részvényindex 4,00 százalékos emelkedéssel zárt, a vezető részvények erősödtek.

Csütörtökön 0,56 százalékos csökkenéssel zárt a BUX, a kereskedés irányát ismét a nemzetközi piaci mozgások határozták meg.

Pénteken minimális, 0,12 százalékos emelkedéssel fejezte be a hetet a BUX, de a nemzetközi piacokat nézve a magyar tőzsde ezzel is felülteljesítő volt. Az OTP árfolyama a közzétett gyorsjelentése hatására eleinte zuhant, 2 százalék mínuszban is járt a bankpapír, de később emelkedni kezdett, és végül a napot a nyitó árfolyamával megegyezően zárta.