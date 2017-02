Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Nagyot ugrott a Siemens

A várakozásoknál jobb eredményről jelentett ma reggel a Siemens és megemelte idei profitvárakozásait is. A piac díjazta a híreket, a cég részvényeinek árfolyama több, mint 4 százalékkal ugrott.

Az elemzők előrejelzéseinél magasabb nyereségről adott számot az Siemens szerda reggel megjelent gyorsjelentésében, s jelentősen megemelte idei profitvárakozásait is. A cég szerint profitmarzsa idén 11-12 százalékos lehet a korábban várt 10,5-11,5 százalék helyett s részvényenkénti eredménye 7,2,-7,7 euró között alakulhat 6,8-72 euró helyett - számolt be a Financial Times.

A cég vezérigazgatója, Joe Kaeser szerint a megemelt nyereségvárakozás egyértelmű jelzés arra, hogy jó úton halad a cég középtávú stratégiájának megvalósítása.

A társaság nyeresége a negyedévben 25 százalékkal emelkedett az előző év hasonló időszakához képest, 1,9 milliárd euróra. Ez jóval több, mint az elemzők által várt 1,37 milliárd euró. Az első kommentárok szerint valóban jónak tekinthetők az eredmények, azonban ha az egyszeri tételektől eltekintünk, már nem ennyire kiugró a pozitív teljesítmény. A cég ugyanis 409 millió euró egyszeri nyereséget is elszámolt központi portfolió kezelési tevékenységén.

A csoport árbevétele egy százalékkal, 19,1 milliárd euróra bővült, eközben a megrendelésállomány 14 százalékkal csökkent. A csökkenésért elsősorban a járműipari részleg megrendeléseinek 20 százalék körüli csökkenése volt a felelős.

A piac egyelőre díjazta a jó híreket, a vállalat részvényeinek árfolyama 4 százalékot meghaladó mértékben emelkedett a frankfurti tőzsdén a kereskedés első órájában.