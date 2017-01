Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Naponta döntött történelmi csúcsot Budapest a héten

Minden nap újabb és újabb történelmi csúcson zárt a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe az elmúlt héten, a BUX pénteken 32 855,87 ponton fejezte be a kereskedést. Az előző héthez képest 852,82 ponttal, 2,66 százalékkal emelkedett az értéke.

A részvénypiac forgalma a héten 44,29 milliárd forint volt az előző - karácsony miatt rövidebb - héten elért 16,44 milliárd forint után. A vezető részvények kivételével nélkül erősödtek, több blue chip szintén több éves csúcsot döntött a héten.

Hétfőn a nagyobb papírok nem mozogtak egységesen, a Mol és a Magyar Telekom emelkedett, míg a Richter és az OTP árfolyama visszacsúszott. Az idei első kereskedési napon nem volt túl magas a forgalom, mivel sem a New York-i, sem a londoni tőzsde nem volt nyitva. Az európai részvénypiacok is jól zártak, ebből a pozitív hangulatból a magyar piac is tudott profitálni.

Kedden a BUX-index tovább emelkedett, a vezető részvények közül csupán a Richter szerepelt gyengébben.

Szerdán Európában szinte egyedülálló volt a BUX 479 pontos emelkedése, egész nap a vevők voltak túlsúlyban. A magyar tőzsdének kifejezetten erős napja volt, felülteljesítette a külföldi piacokat, ami a szakértők szerint arra utal, hogy a BÉT képes most már a saját erejéből is jól teljesíteni. A blue chipek közül az OTP 9 éves, a Mol 5,5 éves, a Telekom pedig 4,5 éves csúcsot döntött.

Csütörtökön kitartott a jó hangulat a magyar tőzsdén, így a BUX kis pluszban tudott zárni, ezzel ismét felülteljesített az európai részvényindexekhez képest. Az emelkedés elsősorban a Richter kiemelkedő teljesítményének volt köszönhető, a gyógyszercég papírjai 2,8 százalékkal erősödtek. A Richter árfolyama történelmi csúcsot döntött szerdán, amit kereskedők Bogsch Erik, a gyógyszergyár vezérigazgatója a Figyelőnek adott interjújának tulajdonítottak.

Pénteken a BUX a nemzetközi hangulatnak megfelelően csak enyhe pluszban zárt, de így is történelmi csúcson fejezte be a kereskedést. Ezáltal a hatodik egymást követő kereskedési napon emelkedett a magyar börze. A vezető részvények közül a Richter bőven felülteljesítette a piacot, árfolyama újabb csúcsot döntött.

A Richter papírjainak árfolyama egy hét alatt 279 forinttal, 4,49 százalékkal 6489 forintra emelkedett, forgalmuk 16,44 milliárd forintot ért el a hét végére, míg az előző héten 3,35 milliárd forint volt.

A Mol részvényeivel a héten 9,43 milliárd forint értékben kereskedtek az előző heti 4,51 milliárd forint után, árfolyama 1,7 százalékot, 350 forintot emelkedett, és 20 985 forinton zárt pénteken.

Az OTP forgalma a múlt heti 5,55 milliárd forint után 12,96 milliárd forintot ért el a héten, a részvény árfolyama 2,39 százalékkal, 201 forinttal emelkedett, pénteken 8601 forinton fejezte be a kereskedést.

A Magyar Telekom részvényei pénteken 511 forinton zártak, ami 13 forintos, 2,61 százalékos emelkedés az előző péntekihez képest, a távközlési papírok forgalma 3,77 milliárd forint volt az előző heti 1,62 milliárd forint után.

A kis- és közepes részvények indexe, a BUMIX 0,77 százalékkal, 14,99 ponttal magasabban zárt pénteken, mint egy héttel korábban, és 1954,56 ponton fejezte be a kereskedést.