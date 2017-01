Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Nem ér véget a magyar álom

Jól kezdte az évet a magyar részvénypiac, folytatta felülteljesítését a BUX index, s soha nem látott magasságokba emelkedett. Elvileg minden adott ahhoz, hogy ez folytatódjon.

Nem panaszkodhatnak a magyar részvényeket vásárló befektetők, a BUX index abszolút mértékben és relatív teljesítményt tekintve is folytatta két éve megkezdett menetelését. Ha lemaradását nézzük a fejlett piacokhoz képest, illetve a DAX indexhez mért relatív teljesítményt vizsgáljuk, akkor a jó hír az, hogy elvileg még mindig van tér felfelé.

Ahhoz, hogy lássuk, mekkora tér van még felfelé, elég egy pillantást vetni a BUX index euróban mért értéke és a német DAX index hányadosát bemutató grafikonra, az úgynevezett relatív teljesítmény mutatóra. Ez jelenleg 0,91-as értéknél áll, míg 2010 tavaszán, amikor a BUX évekig tartó lemaradása elkezdődött meghaladta az 1,5-ös értéket.

Vagyis ahhoz, hogy a két index egymáshoz viszonyított értéke elérje a 2010 tavaszán látott csúcsot, egy stagnáló DAX index mellett a BUX index még nyugodtan erősödhetne több mint 50 százalékot. Persze vannak pesszimistább forgatókönyvek is, hiszen a felülteljesítés akkor is bekövetkezik, ha mindkét index esik, csak éppen a német mutató sokkal nagyobbat.

Volt már ilyen



A BUX index mostani felülteljesítő szériája tavaly januárban indult, 0,48-as BUX euró/DAX értéknél. A BUX relatív erősödésének csúcsán, november közepén 0,93 közelébe emelkedett a mutató. A felülteljesítő trendre akkor érkezett komoly jelzés, amikor a relatív erő mutató korábbi csúcsát - ahonnan előtte újabb mélypontra süllyedt - áttörte felfelé. Ez 2015 augusztus végén történt meg, 0,68-as RS értéknél.

A felülteljesítésre érkező jelzés és a felülteljesítés csúcspontja között eltelt időszak hosszát tekintve, pozitív trend esetén a mostani időszak nagyon hosszúnak tekinthető. Korábbi számításaink szerint a BUX euró/DAX felülteljesítésben az elmúlt 20 évben a pozitív jelzés és a csúcs között eddig legfeljebb 17 hónap telt el (2002 januárja és 2003 júniusa között), ha újabb csúcsot látunk a következő időszakban, akkor már rekordról beszélhetünk.

A jelzés és a csúcs közötti felülteljesítés mértéke az előbb említett időszakban volt a legnagyobb, 117 százalékos. A három felülteljesítő időszak - jelzéstől csúcsig számolva - átlagosan 72 százalékos RS mutató emelkedést hozott, így a jelzéstől a csúcsig számolva a mostani 36,7 százalék egyelőre kifejezetten alacsonynak tekinthető.

Ha az RS-ben bekövetkezett mélypontokat és csúcsokat nézzük, akkor értelemszerűen hosszabb időszakokat kapunk, hiszen egy mélypont után hosszú időbe telhet, míg a korábbi legális csúcsot áttöri felfelé az index (s persze igaz ez az alulteljesítések és az abszolút csúcsok, legális mélypontok vonatkozásában is.) Logikusan nem csak hosszabb időszakokkal, de nagyobb felülteljesítés is lesz az eredménye egy ilyen összehasonlításnak.

Ez utóbbit nézve az elmúlt 20 évben összesen három, a mostanihoz hasonlóan a BUX index felülteljesítésével járó időszak volt.

Az első, 1998 szeptemberétől 2003 márciusáig tartott, összesen 53 hónapig és a BUX index 193 százalékos relatív felértékelődését hozta a DAX indexhez képest.



A második 2003 decemberétől 2005 szeptember végéig tartott, 21 hónapig, s 124 százalékos relatív BUX felértékelődést hozott.



A harmadik 2009 márciusától 2010 márciusáig tartott, 12 hónapig, s 34 százalékos relatív BUX felértékelődéssel járt.

A mostani felülteljesítés 2015 január közepén indult, nagyjából most 24 hónapja, s eddig 97,6 százalékkal értékelődött fel eközben relatíve a BUX. Hosszát tekintve tehát a mostani a második, a relatív felértékelődést tekintve viszont csak a harmadik helyen áll a négy budapesti felülteljesítő időszak között. Ez alapján elvileg még bőven lehet felfelé tere a magyar részvények relatív felértékelődésének.

Eközben a másik kedvező körülmény, hogy jelenleg a DAX index is felfelé tartó trendben van. Tehát az, amihez képest felértékelődnek a magyar részvények, jelenleg maga is egy felfelé tartó trendben van.

Mikor jön el a fordulat?

Természetesen a nagy kérdés egy ekkora, a mostanihoz hasonló emelkedés során az, hogy mikor lesz vége. A BUX euró/DAX RS grafikonján a csúcsokat és mélypontokat elemezve látszik, hogy két potenciális korábbi mélypont van, ahonnan a mutató új csúcsra tudott emelkedni. Az első, augusztus elején volt 0,825-ös, a másik szeptember végén, 0,855-ös RS értéknél.

Ha a BUX euró/DAX RS ezeket áttörné lefelé szignifikánsan, akkor lehetne arra számítani, hogy a magyar piac ismét hosszabb távú alulteljesítő trendben kerül. Ez jelenleg, tekintve a 0,9 feletti értékeket nagyon messze van. Ahhoz hogy ez megtörténjen, a BUX-nak több, mint 10 százalékkal alul kell teljesítenie a DAX indexet. Ez azonban még nem jött el, viszont érdemes lehet figyelni rá a hosszabb távon magyar részvényekben gondolkodó befektetőknek, mivel a legutóbbi alulteljesítő trend közel 5 évig tartott, s a BUX 63 százalékos relatív leértékelődését eredményezte.

Tehát mi van most?

A mostani árak alapján jó kondícióban van a magyar részvénypiac. Egy olyan felülteljesítő trendben van, amely során két év leforgása alatt dupla annyit tudott emelkedni, mint egy eközben szenvedő DAX index.

További kedvező fejlemény, hogy időközben a DAX is felfelé tartó trendbe került, tehát a BUX jelenleg egy olyan DAX-szal szemben teljesít felül, ami maga is felfelé tart. Ez egyelőre arra utal, hogy tovább drágulhatnak abszolút és relatív értelemben is középtávon a magyar részvények.

Ez az aranykorszak akkor érhet véget, ha a jelenlegi szintekről több, mint 10 százalékkal alulteljesítene a BUX egy korrekció során, ennek azonban egyelőre nem nagyon látni a jeleit.