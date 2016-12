Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Nem várt okból jöhet majd a feketeleves

Túlzottnak tűnik az amerikai részvénypiac szárnyalása a választások óta, a hihetetlen optimizmust azonban könnyen követheti egy akár 10 százalékos esés is, ha csak egy kicsit is romlanak a piaci várakozások. A Fed kamatemelése viszont önmagában nem lesz okolható egy esésért - állítja Peter Garnry, a Saxo Bank vezető részvénystratégája.

Nem tükrözi a gazdaság valós teljesítményét az az eufória, ami eluralkodott az amerikai részvénypiacon az elnökválasztások óta. Annyira optimistává váltak az árazások alapján a piaci szereplők, hogy a kilátások kismértékű romlása is akár 10 százalékos korrekciót hozhat az amerikai részvény árfolyamokban - figyelmeztet Peter Garnry, a Saxo Bank vezető részvénystratégája.

A szakértő ugyanakkor felhívja a figyelmet, hogy teljesen téves az a hiedelem, amely szerint a Fed kamatemelések rosszat tennének a részvénypiacnak. Bár a logika ezt diktálná, a tapasztalatok azt mutatják, hogy a Fed kamatemeléseit nem kísérik törvényszerűen gyengébb tőzsdei teljesítményt hozó periódusok.

Le kell számolni a közhiedelemmel

Garnry szerint számos ok van, ami miatt eshetnének az amerikai részvényárak, azonban ezek között nem szerepel a Fed legutóbbi döntése, amellyel megemelte az irányadó amerikai kamatlábat. A történelem ugyanis azt mutatja, hogy az átlag alatti részvényhozamok és a kamatemelési ciklusok között nincs egyértelműen kimutatható szoros kapcsolat.

Ennek oka, hogy a kamatemelési ciklusok eleje általában olyan időszakokhoz kapcsolódik, amikor a makroadatok javulnak, s nincs különösebb negatív hatással a vállalati profitok alakulására. Ez persze csak általánosságban igaz, azért vannak olyan szektorok, amelyeket már korai szakaszban negatívan érinthet. Ilyenek az átlagosnál nagyobb tőkeáttétellel működő cégek, az ingatlanszektorban, a közszolgáltatások vagy a távközlés területén.

A Fed előrejelzései szerint legalább három további kamatemelésre kell felkészülni 2017-ben. Azonban ha ezekkel számolunk, még akkor is csak minimálisan emelkedhetnek majd a nem pénzügyi cégek kamatterhei, ugyanakkor a magasabb kamatok jelentősen segíthetnek a pénzügyi szektornak, ennek köszönhető ezen részvények jó teljesítménye - véli a stratéga.

Előbbi oka, hogy az amerikai cégek adó és amortizáció előtti nyereségéhez képest mért eladósodottsága olyan alacsony, amire utoljára 1995-ben volt példa, jórészt a magánszektor válság óta tartó hitelleépülésének köszönhetően.

Mégis van mitől félni

Mindezek ellenére óvatosságra int az amerikai részvényekkel kapcsolatban a szakértő, szerinte ugyanis túlzottan is optimisták a piaci szereplők várakozásai, s ha ezekben csak egy kicsi megingás is lesz, az akár egy 10 százalékos korrekciót is eredményezhet az S&P 500-as indexben. Ezért az amerikai részvények helyett szerinte talán bölcsebb lehet európai, vagy japán papírokat vásárolni.

A pénzügyi piacok ugyanis Donald Trump megválasztására nagyon pozitívan reagáltak, leginkább a tőle várt lazább fiskális politika miatt. Teszi mindezt függetlenül attól, hogy ezek a várakozások beigazolódnak-e, vagy sem. Ráadásul az új kabinet által javasolt költségvetési politika jövő szeptember előtt nem is léphet életbe, hiszen a korábban elfogadott amerikai költségvetés addig még érvényben van.

Eközben az S&P 500-as indexben szereplő részvények várt eredményeiből számolt P/E (árfolyam/nyereség hányados) 17,2-es értékre emelkedett. Ilyen magas szintre 2002 márciusa óta nem volt példa, s ez 18 százalékkal magasabb, mint az elmúlt 15 év átlaga.

Mindezt ráadásul úgy, hogy a P/E hányados nevezője, az E, tehát a nyereség is egy túlságosan optimistának tűnő becslésen alapul. Az előrejelzések ugyanis azt feltételezik, hogy a következő 12 hónap során 19,1 százalékkal nőhet. Annak ellenére, hogy az erős dollár nyilvánvalóan kedvezőtlenül érinti majd az amerikai cégek egy részét. De az optimizmus talán túlzott mértékét mutathatja az energiaszektortól várt 262 százalékos, vagy az egészségügyi szektortól remélt 30 százalékos bővülés is.

